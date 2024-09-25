19 شهيدًا بغارات إسرائيلية على لبنان

استشهد 19 لبنانيا، الأربعاء، بغارات شنها جيش الاحتلال على بلدات وقرى لبنانية في اليوم الثالث من عدوانه الأعنف والأوسع والأكثر كثافة منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل قرابة عام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا سكنيا في بلدة جون بقضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد كبير من الجرحى المدنيين.

وللمرة الأولى تستهدف (إسرائيل) بلدة جون منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

شهداء عين قانا

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 3 أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عين قانا بمحافظة النبطية.

وأدت الغارة الإسرائيلية على عين قانا أدت أيضا إلى إصابة 13 شخصا، دون الحديث عن وضعهم الصحي.

وفي بيان آخر قال المركز إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تبنين جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 27 شخصا بجروح".

وأضاف أن "غارة أخرى شنها العدو الإسرائيلي على بلدة بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى استشهاد 3 أشخاص".

شهداء المعيصرة

كما "أدت غارة إسرائيلية على بلدة المعيصرة في كسروان (شرق) إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 بجروح" وفق مركز عمليات الطوارئ.

وذكر المركز، أن" غارات متتالية للعدو الإسرائيلي على بلدات في بعلبك الهرمل (شرق) أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 38 شخصا بجروح".

المصدر / فلسطين أون لاين