"القسام" تعلن خوضها اشتباكات مع قوة إسرائيلية في جنين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية في حارة السمان بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تدل الكتائب بمعلومات تفصيلية عن ما جرى، إلا أن مصادر محلية ذكرت أن المقاومة اشتبكت مع القوة الإسرائيلية بعد اكتشاف تسلل عناصر بداخل الحي.

وفي 28 من أغسطس الماضي شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات موسعة في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدًا في ثلاث مدن (وخاصة مخيّماتها): جنين، طولكرم وطوباس في إطار حربها على المقاومة.

وسمَّت (إسرائيل) هذه العمليّة باسمِ المخيمات الصيفيّة فيما سمّتها فصائل المقاومة بالضفّة رعب المخيّمات.

المصدر / فلسطين أون لاين