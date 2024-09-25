 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 41,495 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزّة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشّهداء والجرحى في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 355 تواليًا على القطاع.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و 85 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,495 شهيدًا و 96,006 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصّحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين