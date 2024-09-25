فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المكتب الحكومي: الاحتلال يمتهن كرامةَ شهدائنا ويُصرُّ على إخفاء بياناتهم وتفاصيلهم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 41,495 شهيدًا

الصّحة بغزّة ترفض استلام جثامين شهداء متحلّلة من "إسرائيل".. ما السّبب؟

إطلاق صاروخ "الأرقب" و3 مسيرات من العراق تجاه (إسرائيل)

بينهم أمٌ وأطفالها.. 52 شهيدًا في غارات متفرقة على قطاع غزة منذ فجر اليوم

حزبُ الله يستخدم صاروخ "قدر" للمرّة الأولى.. ما هي مواصفاته؟

حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 355 تواليًا

هبوط الدولار وصعود الذهب إثر توتر الشرق الأوسط

حزب الله يزفّ قائدًا جديدًا على طريق القدس.. من هو إبراهيم قبيسي؟

عقب صواريخ حزب الله.. ارتفاع "غير مسبوق" بعدد المستوطنين المُصابين بصدمات نفسيّة!

و 96,006 إصابة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 41,495 شهيدًا

25 سبتمبر 2024 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
...
 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 41,495 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزّة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشّهداء والجرحى في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 355 تواليًا على القطاع.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و 85 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,495 شهيدًا و 96,006 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصّحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة