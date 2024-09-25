الصّحة بغزّة ترفض استلام جثامين شهداء متحلّلة من "إسرائيل".. ما السّبب؟

خانيونس/ فلسطين أون لاين

رفضت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استلام عشرات جثامين الشهداء المتحللة القادمة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

ووصلت شاحنة تحمل على متنها أكثر من 88 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس بتنسيق من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وقالت وزارة الصحة في بيان تسلّم موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه "مع وصول كونتينر يحتوي على ما يقارب من 88 جثة من طرف الاحتلال "الاسرائيلي"، دون أي بيانات او معلومات تدل على معرفة أصحابها وأماكن انتشالها، أوقفت وزارة الصحة إجراءات الاستلام لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث ليتمكن ذويهم من التعرف عليهم" .

وطالبت الصحة في بيانها منظمة الصليب الأحمر القيام بمهامها وفق البروتوكول المعمول فيه دولياً بخصوص استلام وتسليم الجثامين، مع إحضار بيانات وتفاصيل كل جثمان من حيث الأسماء والأعمار والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين.

كما شددت على ضرورة استلام الجثث حسب المعايير الإنسانية والدولية وبما يحفظ الحقوق للحفاظ على كرامة هذه الجثث.

ودأب جيش الاحتلال على تسليم دفعات من جثامين الشّهداء عبر الصليب الأحمر الدولي لدفنها في غزة بعد إجراء فحوصات (DNA) للتأكد من أنها ليس لجثث أسراه في غزة.

وفي أغسطس الماضي، أشارت مصادر طبية من غزة، إلى أن الاحتلال قام بتسليم جثامين 84 شهيدًا في 35 كفناً فقط، منهم 13 جثة وُضعت في كفن واحد، و22 جثة في كفن آخر، وباقي الشهداء جثامينهم متفرقة في عدة أكفان.

وقالت مصادر صحفية، إن "معظم الجثامين وصلت متحللة دون أي تفاصيل عن هوية هؤلاء الشهداء، أو كشف بأسمائهم أو حتى مقتنياتهم. وفي كل مرة، يتوجه عدد من الأهالي إلى المقابر أملًا بالتعرف على الجثامين، لكن ذلك لا يحدث".

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية، إن بعض الجثامين تضل متحللة، مؤكدةً أن الجثامين سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامه مناطق مختلفة من القطاع أثناء عملياته البرية.

وأشارت المصادر إلى أن معاينة الجثامين أظهرت سرقة الاحتلال أعضاء من بعضها.

وقال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حسين شجاعية، إن "عدد الشهداء المحتجزة والمخطوفة جثامينهم غير معروف، والمعلومة الوحيدة التي يمتلكها وهي ما صرحت به صحيفة هآرتس قبل أسابيع، بأن الاحتلال يحتجز في معتقل "سديه تيمان" 1500 جثمان فلسطيني".

وأضاف شجاعية في حوار سابق مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": "منذ بداية الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، سلّم الاحتلال ما يقارب 500 جثمان، وثقنا منها قبل آخر تسليم (329) شهيداً مجهولاً تم دفنهم جميعا في مقابر جماعية في رفح وخان يونس، ففي 22 تشرين الثاني 2023 سلّم 111 جثماناً، وبتاريخ 26 كانون الأول 2023 سلّم 80 جثماناً، وفي 30 كانون الثاني 2024 سلّم 100 جثمان، وفي 7 آذار سلّم 47 جثماناً، وجثمانا واحدا في 2 أيار 2024، وفي 5 آب 2024 سلّم 84 جثماناً. وجميع الجثامين، هي لشهداء مجهولي الهوية".