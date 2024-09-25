لأول مرّة صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب والإعلام العبري يعلّق!

أعلن حزب الله، فجر اليوم الأربعاء، استهدافه مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1″.

وأكد حزب الله في بيان له، أن مقر قيادة الموساد المستهدف "مسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال".

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب -اليوم الأربعاء، فيما قالت وسائل إعلام عبرية، إن الصاروخ الذي أطلقه حزب الله باليستي متوسط المدى.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال،أنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي "دان" و"شارون" في تل أبيب، تم اكتشاف إطلاق صاروخ أرض-أرض عبر من لبنان، وقد تم اعتراضه من قبل المقاتلات الجوية لجيش الاحتلال.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إنها المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب، وقد تم تفعيل منظومة آرو (السهم) لاعتراضه.

وعلّق موقع يسرائيل هيوم على الحدث بالقول: "إطلاق الصاروخ من لبنان نحو "تل أبيب" تم في الساعة 06:29، وهو بنفس الوقت الذي بدأ فيه هجوم 7 أكتوبر من غزة".

وفي تموز/ يوليو، أعلن حزب الله استهداف قاعدة غليلوت "الإسرائيلية"، ردًا على اغتيال الرجل الثاني في الحزب فؤاد شكر بغارة يوليو/ تموز الماضي، على ضاحية بيروت الجنوبية.

تأتي هذه التطورات في اليوم الثالث من العدوان "الإسرائيلي" الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشن قوات الاحتلال منذ فجر الاثنين، موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، مخلفة حتى الآن أكثر من 558 شهيدا بالإضافة إلى 1835 مصابا.

وواصلت المقاومة عملياتها الصاروخية وبالطائرات المسيَرة على القواعد والمواقع العسكرية لجيش الاحتلال، وأعلن حزب الله عن سلسلة عمليات خلال الساعات الماضية، أبرزها:

قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1

معسكر "إلياكيم" جنوب حيفا بصواريخ فادي 2

المخازن الرئيسية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا"

مستوطنة "روش يبنا"

قاعدة "شمشمون" بصواريخ فادي 3

مستوطنة "هجوشريم"

مستوطنة "كتسرين"

مستوطنة "غيشر هزيف"

مقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة "دادو"

وحدة المهام البحرية الخاصة "شييطت 13" في قاعدة "عتليت"