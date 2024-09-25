حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 355 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 355 تواليًا، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين عقب ارتكابه مجازر مروعة ضدّ العائلات الآمنة.

وأعلنت وزار الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,467 شهيدًا و95,921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره، وارتكابه مجازر مروّعة ضدّ المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال شرق بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من الآليات الصهيونية.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال خيمة على أنقاض منزل لعائلة العجلة غرب مخيم النصيرات.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف تجاه المناطق الشمالية لمخيم البريج.

وأعلن الدفاع المدني انتشال طفل شهيد من تحت ركام منزل عائلة الوصيفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي قصف في وقت سابق، لترتفع الحصيلة إلى 14 شهيدًا.

كما واصل جيش الاحتلال عملية نسف مباني سكنية في أرض أبو شمالة شمال غرب مخيم النصيرات.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلاً بمنطقة القرعة الخامسة في بيت لاهيا.

