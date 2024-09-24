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"حيلة لسحب معلومات".. "حزب الله" يحذّر من فتح "باركود" على مناشير إسرائيلية

24 سبتمبر 2024 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

حذر "حزب الله" اللبناني، المواطنين اللبنانيين من فتح "باركود" على مناشير ألقاها الجيش الإسرائيلي، في مناطق البقاع، شرقيّ البلاد، مؤكدة خطورة الخطوة التي من شأنها أن "تسحب كل المعلومات".

وقالت "العلاقات الإعلامية" في حزب الله"في بيان، إن" العدو الصهيوني يقوم بالقاء مناشير عليها ’باركود’ في مناطق البقاع"، مشيرة إلى أنه "قد يعمد إلى إرسالها في أماكن أخرى".

وأضاف البيان:"الرجاء عدم فتح الباركود أو تداوله؛ بل يجب عليكم تلفه مباشرة".

وأكّد أن "الباركود "خطير جدا، ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم، وهو كود مؤذٍ لسلامتكم"، مشددا على ضرورة "أخذ الحيطة والحذر".

وأمس الاثنين، تلقى لبنانيون رسائل تحذير إسرائيلية عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بإخلاء أماكنهم فورا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة مصدرها العدو الإسرائيلي".

وأوضحت الوكالة أن الرسائل تطلب منهم إخلاء أماكنهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو.

وبلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية ضمن التصعيد منذ صباح أمس الإثنين، على لبنان، 558 شهيدا، بينهم 50 طفلا و95 امرأة، و1835 مصابا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية التي أكّدت أن "الغالبية العظمى من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، هم من العزّل الآمنين في منازلهم ما ينافي ادعاء العدو باستهدف مقاتلين".

#لبنان #الاحتلال

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