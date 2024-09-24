عدوان إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت: 6 شهداء و15 جريحاً

غزة/ فلسطين أون لاين

استهدفت غارة إسرائيلية مُعادية، اليوم الثلاثاء، منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في ثاني عدوان إسرائيلي على الضاحية خلال أقلّ من 24 ساعة، وذلك ضمن عدوانه المتواصل على مختلف المناطق والقرى اللبنانية في البقاع والجنوب.

ونقل مصادر محلية، أنّ الغارة دمّرت 3 طبقات من المبنى السكني المستهدف، مشيراً إلى أنّه مبنى مأهول ومؤلف من 6 طبقات.

وأضاف، أنّ العدوان أسفر عن ارتقاء 6 شهداء و15 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، مشيراً أنّ فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى المدنيين الموجودين في المبنى المستهدف.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد شنّ، أمس، عدواناً على مبنى في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، بـ4 صواريخ من دون أن تنفجر جميعها، ما أدّى إلى جرح 7 أشخاص

وقبل ذلك اعتدى الاحتلال، الجمعة، على مبنى سكني مؤلف من 8 طبقات، ما أدّى إلى ارتقاء 51 شهيداً، وجرح العشرات، فيما لا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض.

ارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي المتواصل، منذ صباح الاثنين، على لبنان، لتصل إلى 558 شهيداً، و1835 جريحاً، بحسب ما أفاد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمرٍ صحافي عقده اليوم الثلاثاء.

وكشف الأبيض عن وجود شهداء وجرحى من طواقم الإسعاف والهيئات الصحية، مُشدّداً على أنّهم استهدفوا من جرّاء "توحش العدو الإسرائيلي".

وأفاد مصادر محلية، في الجنوب بتسجيل أكثر من ألف غارة إسرائيلية استهدفت جنوبي البلاد مع استمرار العدوان الواسع والمكثّف منذ صباح الاثنين.

وشملت الاعتداءات، بلدات قانا، وعين بعال، والعاقبية، والسلطانية، وصديقين، وجبال البطم، ودبعال، ومركبا، وعربصاليم، وعيتيت، ومعركة، والنبطية الفوقا، كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الجسر الفاصل بين منطقتي جزين ومرجعيون في الجنوب.

وفي البقاع الغربي، وصل عدد الشهداء إلى 24، مع تسجيل 5 مفقودين حتى الآن.

كما أكّد مراسل الميادين، تسجيل ارتقاء 113 شهيداً، إضافةً إلى 500 جريح، في البقاع الشمالي نتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، وشمل العدوان على البقاع بلدات شعث، ودورس، والبزالية.

وفي السياق، دعا "حزب الله" اللبناني، المواطنين اللبنانيين إلى عدم فتح "باركود" على مناشير ألقاها الجيش الإسرائيلي، في مناطق البقاع، شرقيّ البلاد، مؤكدة خطورة الخطوة التي من شأنها أن "تسحب كل المعلومات".

وأعلنت "العلاقات الإعلامية" في حزب الله"في بيان، أن" العدو الصهيوني يقوم بالقاء مناشير عليها ’باركود’ في مناطق البقاع"، مشيرة إلى أنه "قد يعمد إلى إرسالها في أماكن أخرى".

وأضاف البيان:"الرجاء عدم فتح الباركود أو تداوله؛ بل يجب عليكم تلفه مباشرة".

وأكّد أن "الباركود "خطير جدا، ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم، وهو كود مؤذٍ لسلامتكم"، مشددا على ضرورة "أخذ الحيطة والحذر".

وبلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية ضمن التصعيد منذ صباح أمس الإثنين، على لبنان، 558 شهيدا، بينهم 50 طفلا و95 امرأة، و1835 مصابا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية التي أكّدت أن "الغالبية العظمى من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، هم من العزّل الآمنين في منازلهم ما ينافي ادعاء العدو باستهدف مقاتلين".