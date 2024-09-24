فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كاتب فلسطيني: صمود الشّعب الفلسطيني يمثّل العقبة الكبرى أمام تحقيق أهداف الاحتلال

"تحت حراسة مُشدّدة" 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ السّابع من أكتوبر

الصّحة بغزّة: 12 شهيدًا وو43 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"نبيُّ الغضب" يفجّر قنبلةً جديدة: لهذه الأسباب لجأ "نتنياهو" إلى تصعيد الهجوم على لبنان!

تحت الأنْقاض.. نداءاتُ استغاثة يُسمَع أنينُها وناجون يروون تفاصيلَ اللّحظات الأخيرة

قراءة عسكرية: المواجهة بين حزب الله و"إسرائيل" اتّخذت منحنىً خطيرًا وهذه أبرز ملامحها

الاحتلال يغتال القائد القسّامي حسين النّادر في لبنان

خبير سياسي لـ"فلسطين أون لاين": تهوُّر نتنياهو يقود المنطقةَ لحرب شاملة

اشتباكات مُسلّحة في الضّفة الغربية وحملة اعتقالات في نابلس وجنين

لاعبون خرجوا من تحت ركام غزة.. ليتألّقوا في البطولات العربية

"تحت حراسة مُشدّدة" 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ السّابع من أكتوبر

24 سبتمبر 2024 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
...
القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اقتحم 209 مستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلّحة التابعة لها.

وقالت مصادر مقدسية، إن 188 مستوطناً، و15 طالباً يهودياً، و6 عناصر من شرطة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، فيما منعت قوات الاحتلال حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.

ومن جهته، رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" اقتحام 48 ألف مستوطن متطرف المسجد الأقصى المبارك، منذ 7-10-2023 حتى 23-9-2024.

ويتعرّض المسجد الأقصى إلى هجمة غير مسبوقة، من حصار واقتحامات بأعداد كبيرة وأداء كافة طقوس الهيكل من صلاة وطقوس تلمودية وسجود ملحمي جماعي ونفخ بالبوق ورفع علم الاحتلال ومحاولة إدخال القرابين.

ويرتقب المسجد أعتى مواسم العدوان عليه في موسم الأعياد اليهودية في الفترة من 3 إلى 24 أكتوبر القادم، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله.

كما تتواصل الدعوات الفلسطينية لشد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد والرباط فيه، لمواجهة مخططات التقسيم والتهويد التي يحاول الاحتلال والمستوطنون فرضها.
 
وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى وإعماره، للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين غير المسبوقة في فرض واقع جديد في المسجد.

ومن جهتها، حذرت حركة حماس في وقت سابق من مغبة إقدام حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيها، على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى المبارك وهويته العربية الإسلامية، مؤكدة أن الأقصى هو عنوان صراع شعبنا وأمتَيْنا العربية والإسلامية مع هذا المحتل الفاشي.

ودعت شعبنا الفلسطيني الصابر الصامد، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط في باحاته، والتصدي للمخططات الصهيونية ضده.

#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة