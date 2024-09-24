الاحتلال يغتال القائد القسّامي حسين النّادر في لبنان

بيروت/ فلسطين أون لاين

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء القائد الميداني حسين محمود النادر "أبو صالح"، الذي استشهد بغارة "إسرائيلية" على بلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان أمس الاثنين.

وقالت كتائب القسّام في بيان لها عبر منصة "تليغرام"، "نزفُّ الشهيد النّادر "أبو صالح" الذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، أمس الإثنين 20 ربيع أول 1446 هـ الموافق 23 سبتمبر 2024 م؛ إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الغدر الصهيونية خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق".

وأضافت "إننا إذ نزفُ شهيدنا البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى".

ويُذكر أنّ النادر شغل منصب مسؤول هيئة "نصرة الأقصى" في الجماعة، واستشهد رفقة نحو 500 لبناني في العدوان الوحشي على جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على الجنوب والبقاع وبعلبك إلى 492 شهيداً و1645 جريحاً.