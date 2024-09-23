حزب الله يدكّ بالصواريخ "رامات ديفيد" والمخازن الرئيسة في المنطقة الشمالية

وكالات/ فلسطين أون لاين

نفذ حزب الله اللبناني سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، ووصلت إلى مستوطنات بالضفة الغربية، ردا على أعنف هجوم جوي تشنه "تل أبيب" على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وضربت الصواريخ مواقع في الجولان والجليل وحيفا وعكا، كما سقط بعضها في مستوطنات إسرائيلية غرب سلفيت وشرق قلقيلية وجنوب نابلس في الضفة الغربية، وفقا لتقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الإثنين، قصف المخازن الرئيسة التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" بعشرات ‏الصواريخ، مرّتين.

كما قصف مجاهدو المقاومة مقرّ الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة "يوآف" بعشرات الصواريخ، ومقرّ قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة "عين زيتيم" بعشرات الصواريخ أيضاً.

وبالتزامن، قصف حزب الله مجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل"، في منطقة ‏"زوفولون" شمالي حيفا بعشرات الصواريخ.

وقصفت المقاومة قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ‏بعشرات الصواريخ.‏

وأكّدت المقاومة أنّ هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية هذه، على الرغم من كل الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة والمتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية.

وأكّد الإعلام الإسرائيلي سقوط صواريخ وسط الجولان من دون دوي صفارات الإنذار.

وفي السياق، نقل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 165 صاروخاً من لبنان منذ صباح اليوم.

ودوّت صفارات الإنذار في مدينة حيفا المحتلة و"الكريوت"، بينما سقطت الصواريخ في "يوكعنام" جنوبي شرقي حيفا، وفي العفولة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قصفت المقاومة الإسلامية المقرّ الاحتياطي للفيلق الشمالي، وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة "عميعاد"، ومُجمّعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمالي مدينة حيفا المحتلة بعشرات الصواريخ.‏

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ استهداف قاعدة "عميعاد" قرب طبريا "هو الأعنف من جانب حزب الله".

صواريخ بعيدة المدى

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن حزب الله أطلق صواريخ بعيدة المدى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بإصابة عدد من الإسرائيليين بجروح جراء سقوط صواريخ في الجليل، كما أعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية أن 4 من طواقمها تعمل على إخماد حرائق اندلعت جراء سقوط صواريخ في بلدة نطوفه بالجليل الأسفل.

في غضون ذلك، نقل موقع واللا عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في سلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم تمديد تعليمات الجبهة الداخلية من حيفا إلى الشمال حتى الأربعاء المقبل.