"كمائن مُحكمَة واستهدافات دقيقة".. القسّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتوقعهم قتْلى وجرحى بمعارك رفح

رفح/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ353 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وإيقاعهم بين قتلى وجرحى بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام، صباح اليوم الإثنين، عن إعدادها كمينًا محكمًا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسّام في بلاغ عسكري " تمكن مجاهدونا من إيقاع رتل من الآليات "الإسرائيلية" في كمين محكم معد مسبقاً على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح".

وأوضحت أن المجاهدين تمكنوا من استهداف 3 جرافات عسكرية من نوع "D9" ودبابتين من نوع "ميركفاه" أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي بقذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.