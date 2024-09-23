فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"كمائن مُحكمَة واستهدافات دقيقة".. القسّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتوقعهم قتْلى وجرحى بمعارك رفح

الاحتلال يوجه رسائل إرهاب على هواتف اللبنانيين ويخترق موجات الراديو

استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم مُحاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

"تصريحات مقزّزة وخطيرة".. دعوات لإقالة مسؤولة أمريكية بعد مزحة حول تفجيرات "البيجر" في لبنان

رابط فحص كابونة الوكالة لشهري 9 و10 مكان وموعد التسليم

"حيدر" .. جريحٌ ينتظر والديه في حضن الخالة "صابرين"

مسؤول "إسرائيلي" سابق يحذّر: هذا ما سيحدث في "تل أبيب" إذا اندلعتْ حربٌ في الشّمال

شهيد وإصابات بغارات "إسرائيلية" عنيفة على لبنان

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدفُ قاعدة لواء "غولاني" الصّهيونية بطائرات مسيّرة

"الإبادة الجماعيّة" في يومها الـ353.. مجازر دامية في المحافظة الوسطى وقصفٌ متواصل على غزّة

"كمائن مُحكمَة واستهدافات دقيقة".. القسّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتوقعهم قتْلى وجرحى بمعارك رفح

23 سبتمبر 2024 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
...
رفح/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ353 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وإيقاعهم بين قتلى وجرحى بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام، صباح اليوم الإثنين، عن إعدادها كمينًا محكمًا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسّام في بلاغ عسكري " تمكن مجاهدونا من إيقاع رتل من الآليات "الإسرائيلية" في كمين محكم معد مسبقاً على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح".

وأوضحت أن المجاهدين تمكنوا من استهداف 3 جرافات عسكرية من نوع "D9" ودبابتين من نوع "ميركفاه"  أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي بقذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.

#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة