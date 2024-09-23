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محدث استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم مُحاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

23 سبتمبر 2024 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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الخليل/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، قرب قرية بيت جبرين  شمال غرب مدينة الخليل جنوب فلسطين المحتلة، بزعم محاولته طعن جندي "إسرائيلي".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق النار على شاب يعمل في قاعدة بيت جبرين العسكرية خلال محاولته طعن جندي.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الشاب "حاول مهاجمة الجندي والاستيلاء على سلاحه في القاعدة وتم استشهاد المنفذ بإطلاق النار".

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد الشاب أسامة نجم من قرية الرينة قضاء الناصرة، بعد إصابته برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في قاعدة عسكرية قرب بلدة بيت جبرين.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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