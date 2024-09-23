بلومبرغ: هواجس "إسرائيلية" من تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضّفة الغربية

ترجمة فلسطين أون لاين

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أنه بعد مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023 انطلاقًا من أراضي القطاع، تزداد المخاوف "الإسرائيلية" من احتمال شن مقاومين فلسطينيين هجومًا مماثلًا من الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة في تقرير لها عن شمعون زراف، مهندس حدائق وحارس مسلح في مزرعة "نيتساني عوز"، تعبيره عن قلقه، قائلًا: "إذا تمكن شخص ما من التسلل، سيكون التأثير النفسي على شعورنا بالأمان لا يطاق".

كما أشارت الوكالة إلى أن هذا الشعور ينعكس على العديد من المستوطنين الذين يخشون أن يؤدي الوضع المتوتر في الضفة الغربية إلى تصعيد عسكري.

وبحسب الوكالة، فإن أسباب هذه التوترات تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها "ضعف" السلطة الفلسطينية وازدياد تهريب الأسلحة إلى المنطقة، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤول عسكري "إسرائيلي" وصفه الوضع في الضفة الغرببة بأنه "يقترب من نقطة الغليان"، حيث استشهد أكثر من 650 فلسطينيًا هناك منذ بداية الحرب في غزة، معظمهم على يد قوات الاحتلال. بينما مُنع أكثر من 150,000 فلسطيني من العمل في أراضي 48، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.