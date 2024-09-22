قالت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الأحد إن أكثر من مليون إسرائيلي في نطاق نيران حزب الله.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل علام عبرية ودولية اندلاع حراق شرق حيفا وعكا وبينها إصابة مباشرة ل شركة رافائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية وقاعدة ومطار رامات ديفيد.

في المقابل قال حزب الله اللبناني في بيان اليوم إنها هاجمت مجمعا إسرائيليا للصناعات العسكرية في شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا في رد أولي على تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي.

المصدر / فلسطين أون لاين