ساعر يتراجع عن اتفاقه.. أبلغ نتنياهو "باللحظة الأخيرة" تخليه عن قبول وزارة الجيش خلفاً لغالانت

غزة/ فلسطين أون لاين

أبلغ النائب في الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتخليه عن قبول تولي حقيبة وزارة الجيش، وذلك بعد تداول وسائل الإعلام أنباء عن مفاوضات وصلت مراحل متقدمة بين الطرفين، بعد إمكانية إقالة يوأف غالانت وتعيين ساعر عوضاً عنه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن ساعر "أبلغ نتنياهو تخليه عن ملف وزارة الجيش، وأنه ليس معنيا بخلافة يوأف غالانت في حال إقالته من منصبه".

وتداولت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، من بينها هيئة البث وقناة 12، أنباء تفيد بنية نتنياهو إقالة غالانت بسبب الخلافات بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بملف الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وتعيين ساعر عوضا له.

وأخيراً، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقدم في المفاوضات بين نتنياهو وساعر لضمه إلى الحكومة وتولي حقيبة الجيش مكان الوزير الحالي يوآف غالانت.

وكان ساعر الذي ينتمي لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، جزءا من حكومة الطوارئ التي شكلت بداية الحرب على غزة، لكنه انسحب منها في مارس/ آذار الماضي بسبب عدم ضمه لمجلس الحرب حينها.