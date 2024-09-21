وسط قطاع غزَّة.. مستشفى الأقصى تعلن عن خطر التوقف عن العمل

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى عن خطر التوقف عن العمل خلال أقل من 10 أيام بسبب نفاد الزيوت وقطع غيار المولدات الكهربائية، ما يهدد بكارثة إنسانية لأكثر من مليون شخص في المنطقة.

وناشدت المستشفى، في بيان صحافي، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالتدخل الفوري لإدخال الزيوت وقطع الغيار لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية.

وطالبت، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بزيارة المستشفى ومعاينة الوضع الحرج واتخاذ الإجراءات العاجلة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، التي دخلت شهرها الـ 11 تواليًا، تم إخراج 33 مستشفى و54 مركزًا صحيًا و160 مؤسسة صحية عن الخدمة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، وفق إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.