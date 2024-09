الدكتور غسّان أبو ستّة.. طبيبٌ من غزّة يضمّد جراح بيروت

وكالات/ فلسطين أون لاين

اتجه الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة سريعًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تفجيرات "البيجر" التي وقعت الثلاثاء الماضي، حيث إنه وصل من لندن لعلاج الجرحى في "مستشفى الجامعة الأمريكية" في بيروت.

وأبو ستة طبيب فلسطيني - بريطاني، وأستاذ مشارك في علم الجراحة والتجميل، وهو أول طبيب عربي يضع منهجاً دراسياً متخصصاً عن طب النزاع والحروب لتدريب الأطباء المبتدئين.

أطل على وسائل إعلامية عدة متحدثاً عن الإصابات التي لحقت بعناصر من حزب الله، وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "الإصابات متطابقة تقريباً، انفجار أصاب اليد، يد مشوهة، ثم انفجار في الوجه والعينين".

وأضاف في منشور آخر: "لقد قاوم العاملون في مجال الصحة اللبنانيون، مثل نظرائهم الفلسطينيين، سياسات الموت والتشويه "الإسرائيلي" بسياسات الحياة والشفاء. لقد استعادوا قدسية الجسد البشري كمقاومة لـ"منطقة اللاوجود" الاستعمارية".

وأثنى الطبيب الفلسطيني في منشور آخر على الكادر الطبي اللبناني قائلا: "لقد أذهلني تفاني وخبرة زملائي في المركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية في بيروت. لقد تعاملوا مع عدد هائل من حالات الإصابات المعقدة المتعددة. إنه حقًا مركز للتميز".

