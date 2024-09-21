الدكتور غسّان أبو ستّة.. طبيبٌ من غزّة يضمّد جراح بيروت

وكالات/ فلسطين أون لاين

اتجه الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة سريعًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تفجيرات "البيجر" التي وقعت الثلاثاء الماضي، حيث إنه وصل من لندن لعلاج الجرحى في "مستشفى الجامعة الأمريكية" في بيروت.

وأبو ستة طبيب فلسطيني - بريطاني، وأستاذ مشارك في علم الجراحة والتجميل، وهو أول طبيب عربي يضع منهجاً دراسياً متخصصاً عن طب النزاع والحروب لتدريب الأطباء المبتدئين.

أطل على وسائل إعلامية عدة متحدثاً عن الإصابات التي لحقت بعناصر من حزب الله، وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "الإصابات متطابقة تقريباً، انفجار أصاب اليد، يد مشوهة، ثم انفجار في الوجه والعينين".

ابن غزة، الدكتور غسان أبو ستة كان من أوائل الواصلين إلى لبنان لخبرته في إصابات الحروب بالذات. يشرح ما شاهده من ،إصابات نتيجة الاعتداء الصهيوني الوحشي على لبنان.



pic.twitter.com/zzBDlhaLAb — Eman Shamsaldeen (@eshamseddin) September 20, 2024

وأضاف في منشور آخر: "لقد قاوم العاملون في مجال الصحة اللبنانيون، مثل نظرائهم الفلسطينيين، سياسات الموت والتشويه "الإسرائيلي" بسياسات الحياة والشفاء. لقد استعادوا قدسية الجسد البشري كمقاومة لـ"منطقة اللاوجود" الاستعمارية".

وأثنى الطبيب الفلسطيني في منشور آخر على الكادر الطبي اللبناني قائلا: "لقد أذهلني تفاني وخبرة زملائي في المركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية في بيروت. لقد تعاملوا مع عدد هائل من حالات الإصابات المعقدة المتعددة. إنه حقًا مركز للتميز".

'Almost all of the victims will end up with some permanent disabilities'.



Surgeon Dr @GhassanAbuSitt1 tells @AlexCrawfordSky of the "catastrophic" injuries he has seen at a hospital in Beirut following the blasts.https://t.co/mTq5w1zh7T



📺 Sky 501, Virgin 602, YouTube pic.twitter.com/nJggZlEz79 — Sky News (@SkyNews) September 19, 2024

ويُذكر أن أبو ستة عمل جراحاً متطوعا في الحروب بكل من سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة، وهو أحد الناجين والشاهد على مجزرة مستشفى المعمداني الذي استهدفه الاحتلال "الإسرائيلي" خلال عدوانه على قطاع غزة.

رفض أبو ستة مغادرة غزة، وأصرّ على معالجة المصابين. لكنه أُجْبِرَ على تركها بعد مجزرة مستشفى «الشفاء» التي راح ضحيتها المئات.

ويشار إلى أن غسان أبو ستة وُلد لأب فلسطيني وأم لبنانية عام 1969، وانضم عام 2011 إلى المركز الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت، وترأس بعدها بعام قسم الجراحة التجميلية والترميمية وبرنامج إصابات الحروب للأطفال حتى عام 2020، ثم تسلم العيادة المتعددة التخصصات بإصابات الحرب.

يذكر أن المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة٬ رفض طلبا لمجموعة الضغط الداعمة لـ"إسرائيل"، "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" (UKLFI)، التي طالبت بتعليق رخصة الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة.

ورغم إحالة القضية إلى "محكمة الأوامر المؤقتة"، التي تملك صلاحية تعليق أو تقييد ممارسة الطبيب أثناء التحقيق، فقد رفضت المحكمة الادعاءات بشكل قاطع، ما سمح لـ أبو ستة بالاستمرار في مزاولة مهنته الطبية في بريطانيا.