القسَّام تنعى قادة حزب اللَّه ومقاوميه.. وتؤكِّد: فلسطين لن تنسى من وقف إلى جانبها

غزة/ فلسطين أون لاين

تقدمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم السبت، بالتعزية لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله وعموم الشعب اللبناني باستشهاد القائد الكبير إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) ومعاونه القائد أحمد وهبي (الحاج أبو حسين سمير) وآخرين، وباستشهاد العشرات وجرح الآلاف في مجزرتي الثلاثاء والأربعاء التي نفذها الاحتلال المجرم بحق اللبنانيين.

وأشادت "القسام"، في تغريدة عبر منصة "التيجرام"، بالدور المهم الذي اضطلع به الشهيد الحاج عبد القادر من أجل فلسطين، والخدمات التي قدمها لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، علاوة على إشرافه على خطة تحرير الجليل، كأول مشروع عربي يهدف لتحرير جزء من أرض فلسطين.

أكدت الكتائب، أن فلسطين لن تنسى كل من وقف إلى جانبها وساندها خلال محنتها في وجه الإرهاب الإسرائيلي.

وقالت، إننا "نقدّر لإخواننا في لبنان دفعهم لهذه الأثمان دفاعاً عن الأقصى ونصرة لشعب غزة؛ وتأكيدهم المستمر على عدم وقف جبهة الإسناد إلا بوقف العدوان على غزة مهما كانت التضحيات".

وأضافت أننا "على ثقة بأن هذه الضربات ستزيدهم قوةً وصلابةً وإصراراً على مواصلة المقاومة على طريق القدس، ونقول لهم بأن فلسطين لن تنسى كل من وقف إلى جانبها وساندها خلال محنتها في وجه الإرهاب الصهيوني، ونحن على ثقة بأن هذا العدو بمغامراته غير المحسوبة وعربدته في المنطقة ليعجّل بنهايته واندحاره عن أرضنا ومقدساتنا".

وشكّل لبنان خلال الشهور الماضية جبهة إسناد قوية لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إلى جانب الدمار الهائل والمجاعة القاتلة.

وتطالب الفصائل اللبنانية والفلسطينية في لبنان بإنهاء الحرب على قطاع غزة، التي يشنها الاحتلال بدعم أمريكي مطلق منذ السابع من أكتوبر الماضي.