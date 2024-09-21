"إسرائيل" تغلق مجالها الجوي شمالًا جراء التوتر الأمني مع لبنان

وكالات/ فلسطين أون لاين

أغلق الاحتلال الإسرائيلي المجال الجوي من الخضيرة إلى المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة. على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، أمس الجمعة، قائداً عسكرياً بارزاً في حزب الله بغارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت هيئة البث العبريَّة الرسمية، إنه "بسبب الوضع الأمني قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي من الخضيرة باتجاه الشمال لمدة 24 ساعة"، وأضافت: "سيسمح بالرحلات الجوية المصرح لها فقط"، من دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق "المجال الجوي من الخضيرة (في منطقة حيفا شمالاً) باتجاه الشمال حتى الحدود مع لبنان اعتباراً من صباح اليوم". وأوضحت أنّ قرار الجيش يأتي "من أجل تقليل خطر قيام نظام الدفاع الجوي بالتعرف عن طريق الخطأ على الطائرات الإسرائيلية على أنها معادية ومن ثم اعتراضها". غير أنها لفتت إلى أنّ "الإغلاق مخصص للطيران الرياضي المدني فقط من دون أي تأثير على الطيران الدولي".

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية الخاصة إنّ عملية الاغتيال التي وقعت في بيروت، أمس الجمعة، أثارت حالة اليقظة في جميع أنحاء إسرائيل، وأضافت: "لم تتغير تعليمات الجبهة الداخلية (تابعة للجيش الإسرائيلي)، لكن قوات الطوارئ قررت رفع حالة التأهب".

وأشارت القناة إلى أن الجيش "قرر وضع 100 سائق من شركة إيغد (أكبر شركة نقل عام في إسرائيل) من فرع حيفا في وضع الاستعداد بهدف تقصير وقت الوصول إلى النقاط المختلفة، حتى يكونوا جاهزين لأي مهمة"، وقالت إن نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) قررت أيضاً "رفع التأهب إلى المستوى 4 وهو أعلى مستوى"، مضيفة أنه "تم تجهيز جميع فرق الإسعاف وهي على استعداد للانتشار بحسب الحاجة في جميع أنحاء البلاد".

وكان الطيران الإسرائيلي شن أمس الجمعة غارة على منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف فيها مبنى سكنياً بأربعة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد 37 شخصاً بينهم القيادي العسكري الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل و15 مقاتلاً من الحزب، وتتواصل عمليات رفع الأنقاض في مكان الغارة، ولا سيما أنها أدت إلى تدمير المبنى تدميراً شبه كامل.