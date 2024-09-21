أعنف الغارات على لبنان وحزب الله يقصف مواقع بالجليل والجولان.. وتعليمات جديدة للمستوطنين

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت إلى 37 شهيدا و68 جريحا، وبين الشهداء مسؤول العمليات في حزب الله، إبراهيم عقيل، وقائد العمليات العسكرية لوحدة الرضوان، أحمد وهبي.

وتجدد القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، فيما تتأهب إسرائيل إزاء تصعيد محتمل ورد من جانب من حزب الله على الاغتيالات التي نفذتها بالأمس.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضحايا؛ ووصفت العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بأنه "جريمة حرب موصوفة".

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن العدو الإسرائيلي شن عشرات الغارات على محيط بلدات السريرة والقطراني وشبيل والمحمودية وجبل الريحان في قضاء جزين.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية غارة استهدفت منطقة عين الزرقا في محيط بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي بقضاء صور، وغارة أخرى عند أطراف بلدة مروحين في قضاء بنت جبيل، بحسب الوكالة.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الإعلام الرسمية إن “غارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون، إحداهما استهدفت ساحة البلدة”.

واستهدف الطيران الإسرائيلي أطراف بلدات “لبايا” و”أبو راشد” و”القطراني” في منطقة البقاع الغربي جنوب شرقي لبنان.

حزب الله اللبناني يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني اليوم استهداف ثكنة زرعيت ومركز تموضع كتيبة استطلاع 631 التابع للواء جولاني الإسرائيلي في ثكنة راموت نفتالي بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وأفاد الحزب ، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، بـ “استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا”

كما أطلق حزب الله رشقات صاروخية كثيفة باتجاه شمالي فلسطين المحتلة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ سقط في محيط صفد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 25 صاروخاً من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال.

فيما قالت شرطة الاحتلال، إن عدداً من الصواريخ سقطت في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى، ونجم عنها اندلاع حرائق.

بحسب القناة 14 العبرية، فإن أحد الصواريخ أصاب مبنى بشكل مباشر في منطقة بيريا في صفد.

وأفاد إعلام عبري، السبت، باندلاع حرائق في عدة مناطق شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والعديد من البلدات بالجليل الأعلى.. وأيضا في صفد ومنطقة إصبع الجليل”.

إلى ذلك، أغلق الاحتلال الإسرائيلي المجال الجوي من الخضيرة إلى المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة.

حيث أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي هدفه إتاحة المجال لمقاتلات أف 35 التصدي لأسراب مسيّرات قد يطلقها حزب الله.

وأوضحت أن “سكان صفد والجولان (السوري المحتل) والجليل الأعلى تلقوا تعليمات بالبقاء قرب الملاجئ”.

وتحدثت الإذاعة عن “إطلاق 25 صاروخا على شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن اندلاع عدة حرائق دون وقوع إصابات”.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي أيضا أشارت، في بيان، إلى سقوط صواريخ في عدة مواقع شمالية واندلاع عدد من الحرائق، وفق ما ذكرته القناة “12” العبرية.

فيما قال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب نشره بحسابه على منصة إكس: “نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله في لبنان”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن “الجيش ينفذ هجوما واسع النطاق على منصات الإطلاق في جنوب لبنان وسهل البقاع”.

وأضافت: “أنباء عن سقوط صاروخ في منطقة بيريا بالجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي يغلق طرقا ومحاور في كتسرين بالجولان”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن هناك “أنباء أولية عن إصابة مباشرة لكنيس يهودي في مستوطنة بيريا بالجليل الأعلى”.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 15 غارة على جنوب البلاد خلال ربع ساعة، دون ذكر نتائجها.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله “مرحلة جديدة”.

ومن أبرز ملامح التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارات جوية استهداف، الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت، خلقت شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء، و68 جريحا، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، السبت.