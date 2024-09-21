فضيحة "جويش كرونيكل": لماذا لم تحدث ضجَّة حول المعلومات المضلِّلة عن غزَّة و"السنوار"؟!

وكالات/ فلسطين أون لاين

فقدت صحيفة "جويش كرونيكل" التي يبلغ عمرها 180 عاماً، أو "جي سي" كما تُعرف الآن، أربعة من كتاب أعمدتها البارزين، الأحد الماضي، بعد أن تم الكشف عن أن الصحيفة نشرت قصة تستند إلى وثيقة مزورة تتعلق بحرب "إسرائيل" على غزة . واستقال جوناثان فريدلاند، وديفيد آرونوفيتش، وهادلي فريمان، وديفيد باديل من الصحيفة على الفور.

وفي التفاصيل، قدمت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية "اليهودية" اعتذارًا لمتابعيها بعد نشرها تقريرًا مفبركًا عن قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، أعده مراسل خدم كجندي كوماندوز خلال "عملية عنتيبي" وأستاذًا جامعيًا في "تل أبيب".

في أعقاب كشف التقرير المفبرك، استقال خمسة كُتاب من كُتاب الصحيفة، فيما أعلن كُتاب أعمدة بارزين في الصحيفة استقالتهم، وهم: جوناثان فريدلاند، وهادلي فريمان، وديفيد باديل، وديفيد آرونوفيتش، وانضم إليهم كولين شيندلر، أستاذ الدراسات "الإسرائيلية".

وقالت الصحيفة عن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري إن التقرير كان مكذوباً بالكامل، في إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض أسرى الاحتلال لدى المقاومة عبر محور فيلادلفيا إلى إيران.

لكن الجيش "الإسرائيلي" قال إنه لا علم له بمثل هذه الوثيقة - وتساءلت عدة وسائل إعلام غبرية، عن هوية بيري وخلفيته المهنية.ونظرًا للتشابه بين ادعاءات بيري وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فقد تكهن البعض بأن هذا قد يكون جزءا من حملة تضليل أوسع

وفي خضم الجدل المتزايد، قامت الصحيفة اليهودية يوم السبت بإزالة مقالاته من موقعها على الإنترنت.

ووجدت الصحيفة اليهودية الأكثر شهرة في بريطانيا نفسها في قلب عاصفة محرجة طال انتظارها بسبب تورطها في المناورات الغامضة التي تقوم بها جماعات الضغط المؤيدة لـ "إسرائيل"، والتي كان أخرها نشر وثائق "مفبركة" تتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة ومزاعم حول رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار.

وأثار ذلك موجه تساؤلات حول مدى تواطؤ أجزاء من وسائل الإعلام البريطانية - عن غير قصد أو بغير قصد - في التضليل الإسرائيلي؟.

لقد تبين أن صحيفة كرونيكل قد فشلت في إجراء أي فحص أولي على إيلون بيري، وهو صحفي إسرائيلي مستقل مقيم في بريطانيا، كتب تسع قصص للصحيفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل عام تقريباً. وقد تم الآن حذف جميع القصص من موقع الصحيفة على الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السيرة الذاتية لبيري، والتي تضمنت ادعاءات بأنه كان أستاذاً في جامعة "تل أبيب"، وعضواً سابقاً في قوات الكوماندوز الإسرائيلية النخبوية، وصحفياً مخضرماً، كانت عبارة عن نسيج من الأكاذيب الواضحة. ويبدو أن عمله الصحفي الوحيد هو القصص التسع التي نشرها في صحيفة "جيه سي".

وعلى نحو مماثل، فشلت صحيفة كرونيكل في التحقق قبل النشر من صحة مقاله الأخير، الذي استشهد بوثيقة لحماس يُفترض أنها بحوزة الاستخبارات الإسرائيلية. لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه لم ير مثل هذه الوثيقة قط.

ولكن التزوير عزز بشكل واضح الرواية التي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يائساً في بنائها ــ وهي الرواية التي تسمح له بتجنب الدخول في مفاوضات مع حماس قد تؤدي إلى إنهاء مذبحة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. وقد قضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، بأن تصرفات إسرائيل هناك تشكل إبادة جماعية "معقولة".

ويواجه نتنياهو ضغوطاً هائلة ــ سواء من جانب جنرالاته أو من جانب قطاعات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي ــ للتفاوض على وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح العشرات من الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة. وقد قادت أسر هؤلاء احتجاجات متزايدة الحجم في إسرائيل ضد الحكومة.

"اختلاق جامح"

وبحسب تقرير بيري لصحيفة كرونيكل، كان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار يخطط، تحت غطاء المفاوضات، لتهريب نفسه وقادة آخرين من حماس وأسرى إسرائيليين إلى خارج غزة عبر حدودها مع مصر . وكان من المقرر بعد ذلك نقلهم إلى إيران .

ولحسن حظ نتنياهو، فإن التقرير يعكس بشكل وثيق ادعاءاته بشأن نوايا حماس.

وبعد أيام قليلة من نشر مقال "الجارديان"، ورد أن زوجته سارة التقت بعائلات الأسرى، مستعينة خلال حديثها بالقصة "المفبركة" كتأكيد على أن نتنياهو لا يستطيع التنازل عن موقفه الصارم بشأن المفاوضات.

ولكن مصداقية قصة "كرونيكل" انهارت في اللحظة التي تعرضت فيها لأبسط قدر من التدقيق.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وصفت مصادر استخباراتية وعسكرية إسرائيلية القصة بأنها "محض افتراء" و"كذب مئة بالمئة". كما نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري صحة القصة ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

ربما رأى الجيش الإسرائيلي فرصة لتصفية الحسابات وإحراج نتنياهو من خلال كشف تقرير كرونيكل باعتباره خبرًا كاذبًا وكما أشير في هذه الصفحات من قبل، فإن المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك هاجاري، ليسوا غرباء عن الأكاذيب والخداع، وخاصة خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة والتي استمرت قرابة العام.

ويبدو أن السبب وراء فشل هذه الخدعة بسرعة كبيرة هو أن نتنياهو وكبار القادة الإسرائيليين كانوا على خلاف لأسابيع بشأن رفض رئيس الوزراء التفاوض على إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتشير التقارير إلى أن الجنرالات يشعرون بغضب متزايد إزاء تعنت نتنياهو، وإصراره على توسيع الحرب على غزة إلى مواجهة إقليمية خطيرة لإنقاذ نفسه. كما ويعتقدون أنه يضع مصالحه الضيقة والأنانية ــ الحفاظ على ائتلافه اليميني المتطرف واحتفاظه بالسلطة، وبالتالي تأخير محاكمته في قضايا الفساد ــ فوق الأمن القومي.

التضليل الإسرائيلي

كما سخرت مصادر عسكرية من تقرير سابق لبيري ووصفته بأنه "هراء". وليس الأمر مقتصرا على ترويج المعلومات المضللة الإسرائيلية من قِبَل اللجنة المركزية للحزب. فقد انتقد الجيش الإسرائيلي تقريرا عن حماس نشرته هذا الشهر صحيفة بيلد الألمانية، والذي زعم أن "وثيقة أخرى لحماس" ــ يُفترض أنها عُثر عليها على جهاز كمبيوتر السنوار ــ أظهرت أن المجموعة كانت تتفاوض بسوء نية و"تتلاعب بالمجتمع الدولي".

ومرة أخرى، ومن المفيد لنتنياهو أن هذه القصة الملفقة تشير إلى أن أي جهد لتأمين إطلاق سراح الأسرى من خلال المفاوضات كان عقيما.

رد رئيس تحرير الصحيفة جيك واليس سيمونز، على موجة الاستقالات في صحيفته بإلقاء اللوم على بيري: "من الواضح أن أسوأ كابوس بالنسبة لأي محرر صحيفة هو أن يخدعه صحفي".

ولكن المسألة لا تتلخص في أن بيري ارتكب عملية خداع معقدة ضد الصحيفة. بل إن الصحيفة فشلت على ما يبدو في إجراء أي فحص سريع للتأكد من أن "مقالاته الحصرية" تستند إلى حقائق.

وعلى أقل تقدير، كان من الممكن أن تكون مكالمة روتينية إلى مكتب المتحدث العسكري الإسرائيلي كافية لتجاهل المقالين الأخيرين لبيري.

ويبدو من المثير للريبة أن صحيفة كرونيكل، التي أصبحت على مدى العقدين الماضيين أكثر تشدداً في التعامل مع المسائل المتعلقة بإسرائيل، لم تكن لديها أي مصلحة في التحقق من حقيقة القصة، لأنها تتناسب مع روايتها المفضلة.

ولكن من المحتمل أن تكون إخفاقات اللجنة المشتركة أسوأ. فهناك أكثر من مجرد شكوك في أن مكتب نتنياهو كان وراء عمليات التزوير، واستخدمها كجزء من حملة للتأثير.

وهذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه عدد من كبار المحللين الإسرائيليين.

وكتب أحدهم، شلومي إلدار، على موقع X (تويتر سابقًا): "لقد كان من الواضح بالنسبة لي أن هذا كان تسريبًا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يستخدم الخداع للتلاعب بالصحافة الأجنبية لمزيد من تمزيق المجتمع الإسرائيلي المنقسم وإنقاذ نتنياهو من الاحتجاجات المتصاعدة".

عدم التدقيق

السؤال هو: هل اعتادت "كرونيكل" على نشر ما يعادل بيانات صحفية غير معلنة من مكتب نتنياهو كأخبار إلى درجة أنها أصبحت غير مبالية إلى حد كبير بما إذا كانت المعلومات التي تلقتها صحيحة بالفعل أم لا؟

ونظراً لعدم وجود تدقيق من جانب وسائل الإعلام البريطانية الأخرى حول صحة قصص "المركز اليهودي"، فهل أصبحت هذه المؤسسة راضية عن نفسها، متأكدة من أنها تستطيع إعادة نشر المعلومات المضللة التي تنشرها الحكومة الإسرائيلية دون خطر التعرض للكشف؟

من غير المرجح أن نعرف ذلك على الإطلاق. ولكن العواقب كانت بالتأكيد مزعجة بما يكفي لدرجة أن أربعة من كبار كتاب الأعمدة في الصحيفة شعروا بأن البقاء مع الصحيفة من شأنه أن يلحق الضرر بسمعتهم.

وكتب فريدلاند، وهو أيضًا كاتب عمود في صحيفة الغارديان، رسالة مفتوحة إلى واليس سيمونز على وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظ فيها : "في كثير من الأحيان، تبدو المحكمة العليا وكأنها أداة حزبية وأيديولوجية، وأحكامها سياسية وليست صحفية".

ومن الأمثلة على ذلك تغريدة (تم حذفها منذ ذلك الحين) من واليس سيمونز في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما قتلت إسرائيل بالفعل آلاف الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين. وعلى مقطع فيديو لانفجار ضخم أسفر عن مقتل أعداد لا حصر لها من الفلسطينيين في مدينة غزة، كتب محرر صحيفة "جي سي" : "إلى الأمام نحو النصر".

من المؤكد أن فريدلاند محق في أن كرونيكل كانت تروج منذ فترة طويلة لأجندة حزبية متشددة مؤيدة لإسرائيل - وهي الأجندة التي ساعدت في تأجيج مناخ الخوف بين اليهود البريطانيين وأعدتهم ليكونوا أكثر تسامحا مع سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

انهيار الصحافة

فلماذا لم يجد فريدلاند سبباً للاستقالة حتى الآن، إذا كانت الصحافة الحزبية في كرونيكل قد بدأت قبل فترة طويلة من الفضيحة الأخيرة؟

على مدى السنوات الست الماضية، وجدت منظمة معايير الصحافة المستقلة (IPSO)، وهي "الجهة التنظيمية" الضعيفة التي أنشأتها ومولتها وسائل الإعلام المملوكة للمليارديرات، الصحيفة مذنبة مرارا وتكرارا بانتهاك مدونة قواعد الممارسة الخاصة بها.

وبحسب بحث أجراه الصحافي والأكاديمي براين كاثكارت، فإن الصحيفة خرقت القانون 41 مرة خلال السنوات الخمس حتى عام 2023. كما خسرت كرونيكل، أو اضطرت إلى تسوية، أربع قضايا تشهير على الأقل .

وفي معرض حديثه عن هذه الإخفاقات، وصف كاثكارت العدد الكبير من الانتهاكات بأنه "خارج النطاق" بالنسبة لمنشور أسبوعي صغير. وأشار كذلك إلى أن سلسلة النتائج الخطيرة التي توصلت إليها IPSO ضد JC ينبغي النظر إليها في سياق السجل البائس للهيئة التنظيمية للإعلام في تأييد الشكاوى ــ حيث يتم رفض 99% منها.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من انتهاكات قواعد الصحافة التي ارتكبتها "كرونيكل" وتسويات التشهير كانت مرتبطة بمزاعمها الكاذبة ضد منظمات التضامن مع الفلسطينيين أو أعضاء اليسار العمالي.

لقد ساهم جميع الكتاب الأربعة الذين استقالوا من الصحيفة اليهودية في نهاية الأسبوع بشكل نشط في إثارة مناخ سياسي يمكن فيه تصوير زعامة كوربين على أنها تهديد وجودي لليهود البريطانيين.

في عام 2019، كان ستيفن بولارد، سلف واليس سيمونز في منصب رئيس تحرير صحيفة "جيه سي"، صريحًا بشأن الدور الحاسم الذي لعبته صحيفته ضد كوربين: "كانت هناك بالتأكيد حاجة كبيرة للصحافة التي تقوم بها صحيفة "جيه سي" في النظر بشكل خاص إلى معاداة السامية في حزب العمال وأماكن أخرى".

وبعد مرور عام، عندما تنحى عن منصبه كرئيس للصحيفة، أشار آلان جاكوبس إلى نفس النقطة. فقد أشار إلى أن المانحين الأثرياء الذين كانوا ينقذون الصحيفة مالياً "يمكنهم أن يفخروا بأن كرمهم المشترك سمح للصحيفة بالبقاء لفترة كافية للمساعدة في التخلص من جيريمي كوربين وأصدقائه " .

التدخل الإسرائيلي

هناك بالفعل الكثير من الأدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يتدخلون بنشاط في السياسة البريطانية لمنع كوربين من الوصول إلى السلطة أثناء توليه منصب زعيم حزب العمال.

وكان كوربين، باعتباره منتقدًا صريحًا للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومدافعًا عن حقوق الفلسطينيين، يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدًا كبيرًا.

تم تصوير شاي ماسوت، وهو مسؤول يعمل انطلاقا من سفارة "إسرائيل" في لندن، سرا من قبل مراسل الجزيرة المتخفي الذي كان يدير حملة تشويه سمعة ضد كوربين، باستخدام جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل حزب العمال.

لقد كان التنمر المستمر وإسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل خلال سنوات كوربين هو الذي ساعد في تمهيد الطريق للمذبحة الإسرائيلية الحالية.

وعلى الرغم من الكشف المدمر الذي بثته قناة الجزيرة في عام 2017، إلا أن الفيلم الوثائقي المكون من أربعة أجزاء تم تجاهله إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام المؤسسية التي كانت تساعد بنشاط في نشر مثل هذه الافتراءات.

ولقد لعبت اللجنة اليهودية البريطانية دوراً حاسماً في كل هذا. فقد قادت الضغوط على المؤسسات البريطانية، بما في ذلك حزب العمال، لتبني تعريف جديد لمعاداة السامية يخلط بين انتقاد إسرائيل وكراهية اليهود. وكانت إسرائيل هي القوة الدافعة الأصلية وراء هذا التعريف الجديد.

وفي مواجهة موجة من الانتقادات من جانب المؤتمر اليهودي العالمي ووسائل الإعلام المؤسسية الأوسع، فضلا عن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل حزبه، وقع كوربين في الفخ الذي نُصب له.

إن التعريف الجديد الذي تبناه حزب العمال جعل من المستحيل الانخراط في دعم ذي معنى للشعب الفلسطيني دون انتهاك أحد أمثلة التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست على معاداة السامية المتعلقة بانتقاد إسرائيل.

وعلى الرغم من هذا التعريف الجديد المشوه، لا تزال اللجنة المشتركة تشعر بالحاجة إلى المضي قدماً في حملتها التشهيرية - وهو السبب الرئيسي الذي جعل منظمة IPSO تجد أنها انتهكت قواعد ممارستها بشكل متكرر، وأُجبرت على تسوية قضايا التشهير في السنوات الأخيرة.

ولم تستجب اللجنة القضائية المشتركة لطلب من موقع "ميدل إيست آي" للتعليق حتى وقت نشر هذا التقرير.

خسائر فادحة

كانت صحيفة كرونيكل تتكبد خسائر فادحة حتى قبل أن تضطر إلى سداد مبالغ ضخمة في شكل فواتير قانونية. وفي عام 2020، قررت مؤسسة كيسلر أخيرًا تصفيتها .

ومنذ ذلك الحين، لم يتضح من هو مالك الصحيفة. وأياً كان هذا المالك، فيبدو أنه يمتلك جيوباً عميقة للغاية .

وضم الكونسورتيوم الذي عمل كواجهة للمشتري الحقيقي مجموعة من الشخصيات العامة المعارضة بشدة لكوربين.

وكان رئيس الكونسورتيوم هو روبي جيب ، وهو خبير إعلامي سابق في حزب المحافظين والذي يشغل الآن منصب عضو مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ويشرف على المعايير التحريرية.

والآن يشير العديد من المراقبين، ولو متأخرين، إلى الصراع العميق بين المصالح الذي يعيشه جيب. فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً باللجنة اليهودية وأجندتها الحزبية المؤيدة لنتنياهو، في حين يشغل أيضاً منصباً رئيسياً في توجيه المعايير التحريرية المحايدة المفترضة التي تتبناها هيئة الإذاعة البريطانية فيما يتصل بـ "إسرائيل" وغزة.

إن المؤتمر اليهودي في أزمة، ويعاني من فضيحة، فقط لأن المؤسسة الإسرائيلية منقسمة بشدة بشأن التفاوض على وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

ولكن لماذا قرر كتاب الأعمدة الأربعة في صحيفة "الجارديان" فجأة الاستقالة؟ يبدو أن الإجابة أقل مبدئية مما يريدوننا أن نصدق.

إن القيادة اليهودية تواجه في النهاية أزمة، وتعاني من الفضائح، فقط لأن المؤسسة الإسرائيلية منقسمة بشكل عميق بشأن التفاوض على وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

إن استعراض الأكاذيب الذي تبنته إسرائيل أثناء ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في غزة لم يزعج أحداً في السلطة؛ فقد مر دون أي تعليق، ولم يدفع وسائل الإعلام الغربية إلى إجراء أي تحقيقات ذات مغزى.

لقد انتشرت الأكاذيب في هذه المناسبة لأن جنرالات "إسرائيل" قرروا أن الحقيقة مهمة هذه المرة فقط - وذلك فقط لأن كبار القادة لديهم حساب لتسويته مع نتنياهو.

ولكن هل يتخذ كتاب الأعمدة في صحيفة "جيروزاليم بوست" موقفاً متأخراً حقاً في الدفاع عن نزاهة الصحافة؟ أم أنهم ببساطة اضطروا إلى اختيار جانب مع تعمق الخلاف داخل المؤسسة الإسرائيلية ــ من جانب، يقف الجنرالات الذين نفذوا مذبحة المدنيين في غزة، ومن جانب آخر يقف رئيس الوزراء اليميني المتطرف الذي يريد استمرار هذه المذبحة إلى ما لا نهاية؟ ربما يكون الكتاب قد غيروا معسكراتهم، لكن كلا المعسكرين يقودهما وحوش.