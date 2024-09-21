الاحتلال يصدر تعليمات لمستوطني صفد والجولان بالبقاء قرب المناطق المحمية

أوعز جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، تعليمات لمستوطني صفد والجولان المحتلين، بالبقاء قرب المناطق المحمية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن ذلك جاء ذلك في إطار حالة التأهب التي تقوم بها سلطات الاحتلال بعد عملية القصف التي جرت لمنطقة الضاحية ببيروت وراح ضحيتها 31 شهيدا منهم قيادات وازنة من حزب الله.

وفي نفس السياق، أغلقت سلطات الاحتلال صباح اليوم جزء من المجال الجوي المدني أمام الطائرات من منطقة الخضيرة بجنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا.

وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات منذ صباح السبت، على مواقع ومناطق في جنوب لبنان، فيما تتوقع جهات عسكرية وأمنية إسرائيلية أن يطلق حزب الله صواريخه تجاه البلدات والمستوطنات شمال فلسطين المحتلة وأن يوسع دائرة النار.

المصدر / فلسطين أون لاين