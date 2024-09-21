فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

12 مجزرة خلال 72 ساعة والصّحة تؤكد: عددٌ من الضّحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطّرقات

"بعض الشّهداء وصلوا أشلاء".. الاحتلال يرتكب مجزرةً مروعة في مدرسة "الزيتون" بغزّة

المقاومة تضبط أجهزة تجسس بين خيام النازحين بمواصي خانيونس

تعرف على الوسيطة في صفقة توريد "بيجرات لبنان"

بعد إعاقته بقصف إسرائيلي.. طرف صناعي يعيد الحياة لشاب غزي

نادي الأسير: 10 آلاف 800 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وزيران لبنانيان: العدو يجر المنطقة إلى حرب ويمارس جريمة موصوفة

تحريضٌ "إسرائيلي" ضدّ الرّئيسة المؤقّتة لجامعة كولومبيا "عقب مقابلة صحفية".. ماذا قالتْ فيها؟

الاحتلال يغلق جزء من مجاله الجوي المدني

من هو القائد أحمد وهبي الذي اغتيل إلى جانب إبراهيم عقيل؟

المقاومة تضبط أجهزة تجسس بين خيام النازحين بمواصي خانيونس

21 سبتمبر 2024 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
...
المقاومة تضبط أجهزة تجسس بين خيام النازحين بمواصي خانيونس

ضبط أمن المقاومة قبل أيام أجهزة تجسس "إسرائيلية" مزروعة بين خيام النازحين في أحد مراكز الإيواء جنوب القطاع، وبحسب ضابط في أمن المقاومة، فإن مخابرات الاحتلال قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة، بحيث تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

 ورجح الضابط في أمن المقاومة قيام مخابرات الاحتلال بزرع أجهزة التجسس المضبوطة بواسطة مسيرات من نوع "كواد كابتر"، في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين، داعيًا الجميع إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورًا بضباط الأمن.

وفي هذا السياق، تدعو منصة "الحارس" أبناء شعبنا إلى التيقظ والانتباه لأي أجسام أو هياكل أو قطع موجودة في محيط الخيام والمنازل أو على أسطحهما، مع ضرورة القيام بجولات تمشيط بين الممرات والأسطح بشكل دوري، للتأكد من خلوها من أي متغيرات مستجدة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #المقاومة #أجهزة تجسس #مواصي خانيونس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة