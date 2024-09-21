وزيران لبنانيان: العدو يجر المنطقة إلى حرب ويمارس جريمة موصوفة

أكد وزير النقل اللبناني، علي حميّه، أن ما حدث في الضاحية الجنوبية جريمة حرب والعدو الإسرائيلي يجر المنطقة إلى حرب.

وشدد حميّه في مؤتمر صحفي على أن ما حدث بالضاحية قصف للقانون الدولي وللمعنى الإنساني وللقوانين التي ترعى المجتمع الدولي.

من جهته قال وزير الصحة اللبناني، إن مجموع الشهداء بقصف الضاحية وانفجارات أجهزة النداء واللاسلكي بلغ 70 شهيدا.

وأكد الوزير فراس الأبيض، أن 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية إضافة إلى 68 جريحا. 770

ونوه إلى أن 152 مصابا في انفجارات الأجهزة ما زالوا بالعناية المركزة في المستشفيات.

وشدد على أن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أمس جريمة حرب موصوفة.

المصدر / فلسطين أون لاين