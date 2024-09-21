الضّفة الغربية: إصابةُ جندي باشتباكات ضارية في جنين واقتحاماتٌ واسعة في قلقيلية والخليل

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات لعدة مناطق في الضّفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات.

في نابلس، أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية ومسيل الدموع خلال اقتحاماها بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حجة وباقة الحطب شرق المدينة، وسط إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددةٍ.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات ضارية في عدة مناطق.

وقالت سرايا القدس كتيبة جنين إن مقاتليها تمكنوا من خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة في محاور خلة الصوحة والبيادر والحي الشرقي وواد عزالدين، وأمطروا قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنديًا "إسرائيليًا" أصيب برصاص مقاومين فلسطينيين خلال الاشتباكات في حي البيادر بمدينة جنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت عمرة غرب مدينة يطا، ونصبت الحواجز العسكرية داخل القرية وصادرت عددا من المركبات التي تعود للمواطنين وتستخدم للأغراض الزراعية، بحجة أنها غير قانونية.

واقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل من جهة مستوطنة بيت عينون.