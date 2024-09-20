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حماس: العدوان الإرهابي على الضاحية الجنوبية في بيروت لن يفلح في تحقيق أيٍ من أهدافه

20 سبتمبر 2024 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، العدوان الإرهابي الغاشم، الذي شنّته طائرات جيش العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت، واستهداف منطقة سكنية مكتظة بالسكان، وأدى لارتقاء عدد من الشهداء، وجرح عددٍ آخر؛ ونعدّه جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية المتواصل، وانتهاكا للسيادة اللبنانية، وتصعيداً  للعدوان الصهيوني. 

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد عدوانها، وتكثيف  غاراتها على الأحياء السكنية، أو تفجير وسائل اتصال مدنية بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا، دون تفرقة بين عسكري ومدني في لبنان، أو مجازر وحشية وحرب إبادة في غزة وعدوان في الضفة  الغربية؛ هو تجاوز صارخ لكافة القواعد والأعراف الإنسانية، والقوانين والاتفاقيات الدولية، وهي جرائم حرب موصوفة، تستوجب تحرّكاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها.

وأضافت، "نشدُ على أيدي إخواننا في حزب الله والمقاومة الإسلامية، ونؤكّد تضامننا الكامل معهم، ونثمّن مواقفهم الشجاعة، وإصرارهم على الانحياز للقيم القومية والدينية والإنسانية بالاستمرار في معركة إسناد شعبنا في قطاع غزة.

كما وأكدت حركة المقاومة أن هذا العدوان الفاشي لن يفلح في تحقيق أيٍ من أهدافه، وستمضي المقاومة في طريقها حتى التحرير والتحرّر الكامل بالقضاء على المشروع الصهيوني في المنطقة.

#حماس #غزة #حزب الله #لبنان

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