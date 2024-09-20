مستوطنون مسلحون يسرقون 17 رأسًا من الأغنام من "مسافر يطا" جنوب الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أقدم مستوطنون متطرفون، على سرقة سبعة عشر رأسا من الأغنام، تعود لفلسطينيين في (مسافر يطا) جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت مصادر محلية إن "مجموعة مستوطنين مسلحين، هاجمت بحماية من الجيش الإسرائيلي، منازل فلسطينيين في منطقة هريبة النبي، بمسافر يطا".

وقال راتب الجبور منسق "اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان" في جنوب الخليل، إن مجموعة من المستوطنين قاموا بسرقة 17 رأسا من الأغنام في "مسافر يطا"، الليلة الماضية.

ومسافر يطا، مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوبي الضفة.

وبينت المصادر، أن "المستوطنين سرقوا عددا كبيرا من الأغنام تعود لفلسطينيَّين اثنين، هما علي صباح وعبد المحسن رشيد، بعد أن احتجزوا عائلتيهما، وفتشوا المنازل وحظائر الأغنام، وعاثوا فيها خرابًا".

ويقول فلسطينيون إن "السلطات الإسرائيلية تتساهل مع المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى "استشهاد 19 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 785 بجراح، وتهجير 28 تجمعا بدويا".

وسبق أن كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي)، في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس- مما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني وإصابة نحو 5750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.