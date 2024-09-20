سحب الدُّخَّان ترتفع.. شهداء في عدوان "إسرائيليّ" استهدف الضَّاحية الجنوبيَّة في بيروت (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد 9 أشخاص وأصيب نحو 60 آخرين جراء هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مبنى في منطقة الرويس، بعد صلاة الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة معادية من طراز إف 35 شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وأضافت الوكالة سقوط “5 شهداء أطفال كحصيلة أولية في الغارة المعادية على الضاحية الجنوبية في بيروت”.

أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة ارتفاع سحابة كثيفة من الدخان فوق العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة “محددة الهدف” لكنه لم يعلن أي تفاصيل عنها.

وقالت القناة 12 العبرية، إن مسؤولا رفيعا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه جيش الاحتلال.

وذكرت القناة 13 العبرية، ان القيادي المستهدف هو إبراهيم عقيل الشخصية رقم 3 في حزب الله والذي أصبح مؤخرًا الرقم ٢.

وأظهرت مشاهد تصاعد أعمدة الدخان من مكان الاستهداف، فيما لم يتم الكشف عن معلومات حول المستهدفين.

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، في بيان مقتضب، صدر عنه مساء اليوم، الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من اتخاذه قرارا بإعادة فرض القيود التي كان قد فرضها الليلة الماضية ورفعها في وقت سابق صباح اليوم، على مناطق واسعة في الجليل والجولان السوري المحتل؛ على خلفية المخاوف من التصعيد إثر هجماته المكثفة على الجنوب اللبناني، وذلك بعد تقييم للوضع الأمني.

في المقابل، استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية عديدة وبلدات بينها صفد، ومقرّات، وأطلق نحو 150 قذيفة صاروخية، صوب الجليل والجولان، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي موجتين واسعتين من الغارات، مساء الخميس، على مناطق في جنوب لبنان. فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عدد الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب البلاد منذ التاسعة من مساء الخميس، تجاوز الـ52 غارة استهدفت المناطق الحرجية في بلدة المحمودية وأطراف بلدة العيشية ومرتفعات الريحان ومحيط نهر برغز.