وزيرة قطرية: التّقاعس الدّولي تجاه هجوم "البيجر" في لبنان مُرعب

الدوحة- فلسطين اون لاين

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر إن رد الفعل "البارد" من قبل المجتمع الدولي تجاه هجوم البيجر في لبنان أمر مرعب.

ووصفت الخاطر، تحوّل الأجهزة المتداولة بين الناس إلى قنابل موقوتة بـ"الكابوس".

وأضافت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، إن "رد الفعل البارد أو التقاعس من جانب المجتمع الدولي تجاه هجوم أجهزة البيجر في لبنان أمر مرعب".

The “cold” reaction or even inaction towards the #PagerAttack in #Lebanon by the international community is terrifying.



This is NOW NOT about Lebanon or Israel or Gaza, but it is about the new dimension that contemporary WARFARE has just entered.



The use of everyday devices… pic.twitter.com/UeZlKNmyxm