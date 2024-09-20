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وزيرة قطرية: التّقاعس الدّولي تجاه هجوم "البيجر" في لبنان مُرعب

20 سبتمبر 2024 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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الدوحة- فلسطين اون لاين

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر إن رد الفعل "البارد" من قبل المجتمع الدولي تجاه هجوم البيجر في لبنان أمر مرعب.

ووصفت الخاطر، تحوّل الأجهزة المتداولة بين الناس إلى قنابل موقوتة بـ"الكابوس".

وأضافت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، إن "رد الفعل البارد أو التقاعس من جانب المجتمع الدولي تجاه هجوم أجهزة البيجر في لبنان أمر مرعب".

وتابعت "هذه القنابل الموقوتة المتنقلة تؤذي وتقتل الناس بشكل عشوائي في الأماكن العامة والمدنية، متى أصبح هذا مقبولا؟".

واختتمت الخاطر تدوينتها، بالإشارة إلى أنه في حال الانزلاق إلى ذلك المنحدر "فلن تلجأ الجهات الفاعلة الحكومية فقط إلى تلك الأساليب، بل أيضا الجهات الفاعلة العابرة للحدود، وبهذا الشكل ستدمر البشرية نفسها".

وشهدت مناطق مختلفة من لبنان يومي الأربعاء والثلاثاء الماضيين، تفجيرات واسعة لأجهزة اتصالات لاسلكية من نوعي "بيجر" و"ووكي توكي- آيكوم ICOM V82"، ما أسفر عن سقوط 32 شهيدا وإصابة نحو 3250 آخرين بجروح مختلفة، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وحملت الحكومة اللبنانية وحزب الله الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن موجة انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر"، التي وقعت على نطاق واسع في لبنان.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على لبنان #هجوم البيجر

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