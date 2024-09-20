"عقب مُحاصرة منزل وقصف مركبة".. 7 شهداء في عدوان الاحتلال على قباطية جنوبي جنين

جنين/ فلسطين أون لاين

استشهد مساء أمس الخميس 7 شبان وأُصيب 12 آخرين في عدوان الاحتلال الهمجي على بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لمصادر صحفية، فقد ارتقى اثنان من الشهداء برصاص الاحتلال وثلاثة آخرين إثر محاصرة وقصف منزل وإعدام الشبان فيه بعد إصابتهم، والشاب الاخير استشهد بعد قصف سيارة كانت تقله مساء أمس".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مساء أمس أن طواقمها تمكنت من انتشال شهيدين من داخل منزل كان محاصرا في قباطية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهداء الـ 6 هم ( الشهيد شادي زكارنة، والشهيد أحمد ماهر زكارنة، والشهيد فادي جودت حنايشة، والشهيد محمد خالد أبو الرب، والشهيد عمر ابو الرب، والشهيد مصطفى زكارنة، والشهيد محمد كميل ابو خميرة)".

جاء ذلك بعد استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة شاب وطفل في وقت سابق مساء الخميس في حادثتين منفصلتين، الأولى برصاص الجيش "الإسرائيلي"، والأخرى بقصف طائرة مسيرة في البلدة ذاتها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أمس الخميس في بيان استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين خلال اقتحام الاحتلال لبلدة قباطية.

وتداول ناشطون فيديوهات لـ3 جثامين على سطح أحد المنازل، ويظهر في أحدها وصول قوة من الجيش لسطح المنزل وإطلاق النار على أحد الجثامين ثم تفجير قنبلة في ذات الموقع.

وأكد شهود عيان أن مئات الطلاب "عالقون داخل مدارسهم من جراء إطلاق النار المستمر من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية".

وأشار الشهود إلى "حالة من الهلع الشديد في صفوف طلبة مدرستي أبو الرب وقباطية، بسبب إطلاق الرصاص الكثيف، ومحاصرتهم في المنطقة المستهدفة".

وأكدت جمعية "الهلال الأحمر" أن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى المنزل المحاصر في بلدة قباطية بعد ورود بلاغات عن إصابات في المنزل".

وقالت إن طواقمها تتعامل مع إصابة شاب (19 عاما) برصاصة في الكتف في قباطية وتعمل على نقلها إلى المستشفى.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن عناصر من وحدة "دوفدوفان" حاصروا منزلا في قباطية وأطلقوا النار على عدد من الفلسطينيين، وقالت إن ذلك أسفر عن "إصابة 5 أشخاص بالنيران الإسرائيلية، قُتل بعضهم". وبحسب التقارير، فإن وحدة المستعربين التابعة لقوات "حرس الحدود" تقوم بـ"عمليات لإحباط الإرهاب في منطقة قريبة".