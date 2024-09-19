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إسلام الزّعانين.. لاعب كرة قدم جديد يلتحق بقافلة الشّهداء

19 سبتمبر 2024 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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رفح/ فلسطين أون لاين

التحق إسلام الزعانين لاعب فريق كرة القدم أهلي بيت حانون، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، عقب استهداف منزله بطائرات قوات الاحتلال الصهيوني، دون سابق إنذار.

 ولعب الزعانين "16" عامًا، في صفوف الفريق الثاني لنادي أهلي بيت حانون، وكان أحد أبرز لاعبي الفريق، وأجاد اللعب في مركز قلب الدفاع، وتقلد شارة القيادة، علمًا أنه حافظ لكتاب الله.

وشيع جثمان الزعانين إلى مثواه الأخير، حيث شارك في مراسم التشييع  عدد من الرياضيين، وزملائه في ملاعب كرة القدم، بينما نعى نادي أهلي بيت حانون، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد أكثر من 400 رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبًا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاتحاد الهمجية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.

#الحرب على غزة #نادي بيت حانون #طوفان الأقصى

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