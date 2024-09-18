13 رابط لأهالي غزة للتسجيل بالمساعدات أو البحث عنها

يبحث مواطنون في قطاع غزة عن عدة روابط ذات أهمية للتسجيل في خدمات تلقي المساعدات الغذائية والمالية من المؤسسات ذات الصلة المحلية والدولية.

وفي هذا الإطار ينشر "فلسطين أون لاين" 13 رابطا موثوقا يبحث عنها كثر من المواطنين في إطار تلقي المساعدات.

(1): رابط التبليغ عن الشهداء والمفقودين (وزارة الصحة) اضغط هنا.

(2): نموذج حصر حالات بتر الأطراف (وزارة الصحة) اضغط هنا.

(3): تسجيل أسرى قطاع غزة اضغط هنا.

(4): التسجيل في برنامج الغذاء العالمي اضغط هنا.

(5): رابط تسجيل المتضررين من الحرب اضغط هنا.

(6): تسجيل أيتام (هيئة الأعمال الخيرية العالمية) اضغط هنا.

(7): تسجيل أيتام (جمعية ساعد) اضغط هنا.

(8): تسجيل أيتام (وزارة التنمية الاجتماعية) اضغط هنا.

(9): تسجيل المساعدات والإغاثة الإنسانية (مدينة غزة والشمال) اضغط هنا.

(10): تحديث رقم الجوال في وكالة الغوث اضغط هنا.

(11): حصر أضرار المركبات (وزارة النقل والمواصلات) اضغط هنا.

(12): خدمة التسجيل للاستفادة من الغاز (جنوب القطاع) اضغط هنا.

(13) رابط اليونيسف لتسجيل مساعدة 1000 شيكل بغزة اضغط هنا.

(*) رابط فحص وكالة الأونروا (يشار إلى أن رابط فحص كابونة الوكالة في غزة وشمال القطاع يجري تفعليه مع بدء كل دورة توزيع) للوصول إلى الرابط اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين