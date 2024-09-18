نصر الله يلقي كلمة الخميس بعد تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان

بيروت/ فلسطين أون لاين:

قال حزب الله اللبناني إن الأمين العام حسن نصر الله سيلقي كلمة في الخامسة عصر غدً الخميس، وذلك في أعقاب تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) في أنحاء لبنان أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن اغتيال تسعة وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين.

وتعهّد حزب الله صباح الأربعاء “بمواصلة” عملياته العسكرية ضدّ (إسرائيل) إسنادا لقطاع غزة.

وقال الحزب في بيان اليوم الأربعاء إنّ وحداته “ستواصل اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها” لإسناد غزة، مشدّدا على أنّ “هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء (…) فهذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله”.

المصدر / فلسطين أون لاين