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في يومها الـ 348..

محدث ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,272 شهيداً و95,551 إصابة

18 سبتمبر 2024 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
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شاب ينظر لجثة فلسطيني بين ثنايا ركام المنزل الذي قصف على من فيه (تصوير: الأناضول)
غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 348 تواليًا، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ومُرتكبًا كافة الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,272 شهيداً و 95,551 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية الأخيرة خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في القطاع.

ففي مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال مدرسة ابن الهيثم التي تؤوي نازحين في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمه انتشلت شهيدين  و8 إصابات جرّاء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "حجاج" في شارع وادي العرايس في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "القوقا" بمخيم الشاطئ قرب سوق معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

وفي رفح، ارتقى شهيدان وأُصيب 11 آخرين في قصف من مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وواصلت قوات الاحتلال نسفها لمربعات ومبانٍ سكنية شمال وغرب مدينة المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، استهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي،  كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار على المنازل في مخيم البريج.

كما نسفت قوات الاحتلال مباني في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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