فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مختص يمنيّ لـ "فلسطين أون لاين": تصعيد الاحتلال في مناطق عدَّة مقدِّمة لحرب أوسع

خبير تقنيّ لـ "فلسطين أون لاين": ما حدث في لبنان اختراق سيبراني لأجهزة "البيجر" تمَّ التَّحكُّم به عن بعد

حماس تقدم التعازي لعوائل ضحايا "تفجيرات البيجر".. وتؤكد: هذا التصعيد الإجرامي لن يقود الاحتلال إلا لمزيدٍ من الهزيمة

خذلوا غزة يا رسول الله

تقارير عبريَّة توضح: هل يؤثر عزل غالانت على وضع رئيس الأركان والجنرالات الآخرين؟

شبكة اتصالات "حزب الله" اللاسلكية تتحول إلى "قنابل" بيد أصحابها.. 8 نقاط تشرح الحدث

"تفجيرات البيجر".. 9 شهداء و2750 جريحًا ودعوات إلى استنفار الفِرَق الطبية في لبنان

"حزب الله" يصدر بيانًا جديدًا بشأن انفجار أجهزة لاسلكية لدى عدد من عناصرها

وكالة "مهر": إصابة السفير الإيراني لدى لبنان جراء انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية

ماذا نعرف عن جهاز "البيجر" الذي انفجر في عناصر حزب الله؟

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 348 تواليًا

18 سبتمبر 2024 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 348 تواليًا، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ومُرتكبًا كافة الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,252 شهيدًا و 95,497 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية الأخيرة خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمه انتشلت  شهيدين  و8 إصابات جرّاء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "حجاج" في شارع وادي العرايس في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "القوقا" بمخيم الشاطئ قرب سوق معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

في رفح، واصلت قوات الاحتلال نسفها لمربعات ومبانٍ سكنية شمال وغرب مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، استهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي،  كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار على المنازل في مخيم البريج.

كما نسفت قوات الاحتلال مباني في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

 

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة