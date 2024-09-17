في ظروفٍ غامضة.. إصابة المئات من مقاتلي حزب الله في انفجار أجهزة اتصال يحملونها

وكالات/ فلسطين أون لاين

أصيب المئات من عناصر حزب الله اللبناني، بصورة بالغة اليوم الثلاثاء في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

وحسب المعلومات الأولية فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان والجنوب (النبطية والحوش وبنت جبيل وصور).

وتداولت الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر تجمعا كبيرا للمواطنين في مواقع الحوادث.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن المئات من مقاتلي حزب الله أصيبوا بعد انفجار أجهزة اتصال في جنوب العاصمة اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن أحد صحفييها شاهد 10 أعضاء من حزب الله وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ بعد إصابة العشرات بانفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية.

كما طلبت من جميع اللبنانيين الذين يملكون أجهزة الاتصال من نوع "البيجر" رميها فورا بعيدا عنهم.



