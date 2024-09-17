هذه رحلة "سارة بسيسو" التي استمرت أشهرًا للعلاج خارج غزة.. كيف بدأتْ؟

ترجمة فلسطين أون لاين

لو سأل أحدهم سارة بسيسو عن حلمها قبل عام من الآن، لكان حلمها هو إنهاء عامها الأخير في المدرسة الثانوية، واستكمال امتحاناتها النهائية والالتحاق بالجامعة أو الكلية. لكن هذه الأحلام تحطمت عندما أصبحت سارة واحدة من أكثر من 12 ألف طفل ومراهق في قطاع غزة أصيبوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

لحظة الانفجار

وقالت سارة لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إنها عانت من حروق شديدة من الدرجة الثالثة في معظم أنحاء جسدها، وتلقت رعاية طبية محدودة لعدة أشهر قبل أن تتمكن من الإجلاء الطبي إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن اثنين من أشقائها استشهدا في نفس الضربة التي أصابتها.

وقالت سارة: «عندما كنت في السابعة عشرة من عمري، كان لدي حلم واحد، والآن بعد أن بلغت الثامنة عشرة من عمري، تغيرت أحلامي. لقد تغيرت أهداف حياتي وتغيرت الطريقة التي أنظر بها إلى الأحلام بشكل عام. الشيء الوحيد الذي أريده الآن هو الاستقرار». في يوم بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت سارة، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 17 عاماً، في سنتها الأخيرة في المدرسة الثانوية. قالت سارة إنها كانت في المدرسة في الصباح، وبينما كانت تنتظر أن يأتي أحد ليقلها، سمعت ضجيجاً اعتقدت أنه صوت الرعد.

قالت سارة: "قال والدي، 'لا، هذه صواريخ تضرب تل أبيب'، وبدأنا جميعًا في النظر إلى بعضنا البعض". "ذهبت إلى تطبيق واتساب لأسأل أصدقائي عما إذا كانوا قد سمعوا نفس الأصوات. كان الجميع في حيرة من أمرهم وكانت إحدى معلماتي ... في المدرسة بالفعل وقلنا لها إن الأصوات أصبحت أعلى. يجب أن تذهبي إلى المنزل"، كانت تلك آخر مرة تحدثت فيها معها، هذه المعلمة.

وقالت سارة إن والدها شعر بأن الوضع خطير للغاية بحيث لا يسمح له بالبقاء في منزلهم في حي الرمال في مدينة غزة، فأخبر الأسرة أنه يتعين عليهم المغادرة. وحزمت سارة حقيبة تحتوي على زيها المدرسي وبعض الملابس وسافرت مع أشقائها الثمانية إلى منزل جدتها القريب، والذي يقع أيضًا في حي الرمال. وقالت سارة إنهم مكثوا هناك لمدة أسبوع تقريباً قبل أن ترسل قوات الاحتلال منشورات تأمر السكان بإخلاء المنطقة. ونزحوا إلى رفح في جنوب قطاع غزة حيث مكثوا لمدة ستة أيام قبل أن يعودوا إلى منزل جدتهم.

وفي يوم إصابتها، في السابع من ديسمبر/كانون الأول، قالت سارة إنها كانت قد قصت شعرها للتو وكان شقيقها أحمد البالغ من العمر 15 عامًا في الخارج يصنع الخبز. قالت: "كنت أحرك شعري يمينًا ويسارًا. كنا جميعًا في غرفة المعيشة وكنت أسأل الجميع عن رأيهم في قصة شعري الجديدة. ما رأيكم في شعري؟ هل تلاحظون فرقًا؟"

وقالت إن أحمد دخل المنزل وسألها إذا كان بإمكانها إدخال شقيقها الأصغر محمد إلى الداخل، لأنه كان خائفًا من "أصوات القتال" في الخارج. خرجت سارة إلى حيث كان شقيقها البالغ من العمر 8 سنوات وبدأت في مواساته. "كنت عند الباب أعانقه وأقول له: أنت قوي، لا تخف، وفجأة، بينما كنت أحاول الالتفاف، كان هناك شيء ساخن للغاية خلفي. أخذت دقيقة لألقي نظرة على ذراعي وساقي وسألت نفسي: أين أنا؟ حتى أدركت أنني في الواقع أحترق".

عمليات جراحية وتأهيل

وقالت العائلة إن غارة إسرائيلية أصابت فناء منزل جدة سارة، وأن سارة تعرضت للانفجار. "لقد استغرق الأمر مني دقيقة واحدة لفهم ما حدث. وبحلول ذلك الوقت، كانت النعال التي كنت أرتديها قد ذابت، لذا لم أتمكن من الركض حقًا"، كما قالت. "واصلت محاولة الركض... وعندما وصلت إلى الباب، لم أتمكن من الحركة بعد الآن. لذا، كنت على وشك السقوط لأن ساقي كانتا تذوبان".

وقالت سارة إنها شعرت بوالدها يمسك بها عندما انهارت على الأرض. وشعرت بالماء يسكب عليها وسمعت شقيقها محمد يصرخ. وفي ذلك الوقت، قالت سارة إنها اعتبرت الصراخ علامة على أنه لا يزال على قيد الحياة. ولكن ما لم تكن تعلمه هو أنه أصيب بحروق شديدة أيضًا. وأفادت العائلة أن أحمد استشهد على الفور، فيما توفي محمد بعد حوالي أسبوع.

التكيف مع الحياة الجديدة

وفي هذه الأثناء، أصيبت سارة بحروق من الدرجة الثالثة في حوالي 60% من جسدها. وقالت منظمة الصحة العالمية خلال إفادة صحفية يوم الخميس إنه حتى 23 يوليو/تموز، من المقدر أن يكون ربع المصابين في غزة على الأقل - أو 22500 - مصابين بإصابات تغير حياتهم وتتطلب خدمات إعادة التأهيل لسنوات محتملة. وأضافت المنظمة أن إصابة الأطراف الرئيسية هي الإصابة الأكثر شيوعًا، تليها البتر والحروق وإصابة النخاع الشوكي وإصابة الدماغ الرضحية.

تؤثر الحروق من الدرجة الثالثة على الطبقة الخارجية من الجلد والطبقة الوسطى من الجلد والدهون الموجودة أسفل الجلد. كما يمكن للحروق من الدرجة الثالثة أن تلحق الضرر بالغدد العرقية وبصيلات الشعر والنهايات العصبية، وتحتاج إلى علاج من قبل مقدم الرعاية الصحية. وفي غزة، حيث انهار نظام الرعاية الصحية تقريباً، أصبح الحصول على الرعاية الصحية المناسبة أكثر صعوبة.

"خلال اليومين الأولين، لم يكن هناك أي دواء في جسمي"، قالت سارة. "لم أشعر بألم في أي مكان. أردت فقط النوم. كنت أرتجف من البرد. ثم بدأت أشعر بسوء متزايد وأصبت بحمى. لم أستطع التحدث وكنت أرتجف في مكاني". تمكنت أسرة سارة من العثور على الدواء، لكنها قالت إنه منتهي الصلاحية. وعندما لاحظت سارة أن إحدى ساقيها تحولت إلى اللون الأخضر - وهو تغير اللون من العلامات البارزة على الغرغرينا - أخبر الأطباء الذين زاروا أسرتها أن جروحها أصبحت مصابة بعدوى.

وقالت سارة إن أسرتها تمكنت من الحصول على سيارة إسعاف وسط الحرب لنقلها إلى أحد المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في غزة، حيث بقيت هناك لبضعة أيام قبل أن تعود إلى منزل جدتها. وتمكن الأطباء من إعطائها الدواء، لكن سارة قالت إن المستشفى كان مكتظًا بالأشخاص المصابين بسبب الحرب وكذلك الأشخاص الذين لجأوا إلى المستشفى. "أعلم أن المستشفى الأردني أفضل من البقاء في مكان لا يوجد فيه أحد، ولكن الأمر كان بمثابة عذاب حقيقي"، قالت سارة. "كانت هناك أوقات لا يتاح فيها الوقت لإجراء عملية جراحية لي. وفي كثير من الأحيان كانت الضمادات تتفكك أو لا تكون قوية بما يكفي، فيخرج منها القيح".

وقالت عائلتها إن سارة لم تكن قادرة على المشي لأن جروح الحروق كانت تنفتح باستمرار، لذا فقد تم حملها على نقالة أو نقلها بسيارة إسعاف. ورغم أن سارة كانت مغطاة بالضمادات، إلا أنها قالت إن الضمادات كانت مؤلمة لأنه لم يكن هناك دواء أو مرهم يمكن لعائلتها استخدامه لتغليف الجروح بشكل صحيح. وقالت عائلتها إنها لم تخضع لعملية جراحية في مستشفى في غزة، ولكن عندما تم تغيير الضمادات، كان الطاقم الطبي يضعها تحت التخدير عندما أمكنهم ذلك. ولم يستجب جيش الاحتلال الإسرائيلي لطلب شبكة "إيه بي سي نيوز" للتعليق على الهجوم الذي أدى إلى إصابة سارة.

من غزة إلى مصر ثم الولايات المتحدة

بدأت الصور ومقاطع الفيديو لقصة سارة في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النهاية وصلت إلى ستيف سوسبي، مؤسس منظمة HEAL Palestine غير الربحية التي تأسست في يناير/كانون الثاني لمعالجة الاحتياجات الإنسانية على الأرض في غزة. وقال: "رأى أحد أصدقائي في دبي قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسلها إلي وسألني عما إذا كان بإمكاننا المساعدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا موجودون في القاهرة، مصر، فقررنا أن نقوم بشيء ما"، وأضاف أنه في أواخر ديسمبر/كانون الأول، عملت المنظمة على تنسيق عملية الإجلاء سارة وأفراد عائلتها، وتمت عملية الإجلاء عبر مصر إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، من خلال شركة طيران خاصة.

تم قبول سارة في مستشفى شتاين إكزافيير في هيوستن، تكساس، حيث كان من المفترض أن تخضع لعملية جراحية طارئة وعلاج مكثف. وخضعت لعملية جراحية في مستشفى الأطفال بعد وصولها إلى هيوستن، حيث أمضت أسبوعين في المستشفى قبل الانتقال إلى مركز إعادة التأهيل. وكانت الخطة هي وضعها في مرحلة تأهيل، والعملية كانت صعبة. وتوجهت سارة إلى مجموعة جديدة من الأطباء لتلقي العلاج من جروحها وأدخلت في برنامج علاج وتدريب على الحركة.

وقالت سارة إنها خضعت لعملية جراحية لزراعة جلد على يديها بعد وصولها إلى الولايات المتحدة. وقالت إن عملية العلاج كانت صعبة للغاية وأخذت وقتًا طويلاً. "عندما نزلت إلى غرفة العمليات، كنت أعرف أن الأمر سيكون صعبًا، ولكنني لم أكن أتوقع أن يكون كل شيء بهذا الصعوبة". وأضافت أنها مرت بتجربة مرهقة لأن الأمر كان يتطلب عملية جراحية لإعادة بناء الجلد. "كان الأمر أكثر تعقيدًا من الذي كنت أتصوره".

أمل العودة

قال سوسبي إنه كان يجب على المنظمة تحديد مستشفى في الولايات المتحدة تكون مجهزة بشكل صحيح لمساعدة سارة وتقديم العلاج اللازم. وأضاف أن عملية التأهيل كانت صعبة، خاصة في البداية عندما كان من الضروري وضع خطة علاجية طويلة الأمد. وقال سوسبي: "كان علينا أن نتأكد من أن سارة تتلقى الرعاية المطلوبة بشكل صحيح. لقد كان العمل مع الأطباء والمستشفيات في الولايات المتحدة عملية معقدة، ولكنها كانت ضرورية لضمان حصولها على العلاج الصحيح".

قالت سارة إنها تأمل أن تتمكن من العودة إلى غزة بعد استكمال علاجها وإعادة تأهيلها. وأضافت: "أريد العودة إلى غزة يومًا ما وأن أعيش حياتي هناك، ولكن في الوقت الحالي، أنا ممتنة للحصول على الفرصة للعلاج والشفاء". وتابعت سارة أنها تحلم بأن تكون قادرة على العودة إلى الدراسة والعمل لتحقيق أهدافها في المستقبل.

قالت سارة إن الوضع في غزة كان صعبًا، ولكنها تأمل في أن تنتهي الحرب قريبًا وأن يعود السلام إلى وطنها.

وأضافت: "أريد أن أقول لكل من تأثر بالحرب، أن الأمل موجود دائمًا. علينا أن نبقى قويين وأن نواصل النضال من أجل الحصول على السلام". وتابعت سارة: "كل ما أحتاجه الآن هو الراحة والاستقرار، وأتمنى أن أتمكن من العودة إلى حياتي الطبيعية في أقرب وقت ممكن".