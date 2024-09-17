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استطلاع رأي نيوزيلندي يظهر تأييدًا كبيرًا للاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات على (إسرائيل)

17 سبتمبر 2024 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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ترجمة فلسطين أون لاين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن عددًا كبيرًا من النيوزيلنديين يدعمون الاعتراف بفلسطين كدولة وفرض عقوبات على (إسرائيل).

وأجرت شركة تالبوت ميلز الاستطلاع بتكليف من مجموعة "العدالة من أجل فلسطين"، وكشفت فيه عن دعم أعلى بين الشباب لهذه المواقف.

وأظهر الاستطلاع، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية في نيوزيلندا (RNZ)، أن 40% من 1116 مشاركًا يؤيدون الاعتراف بفلسطين كدولة، بينما عارض ذلك 19%.

كما أيد 42% فرض عقوبات على (إسرائيل)، بينما عارضها 29%. ورغم الدعم القوي، أشار العديد من المشاركين إلى أنهم غير متأكدين من موقفهم، مع وجود نسبة كبيرة غير محددة في رأيها حول هذه القضايا.

وفي تعليق على نتائج الاستطلاع، قالت لورا آجيل، عضو مجموعة "العدالة من أجل فلسطين"، إن الاستطلاع يبعث برسالة واضحة للحكومة النيوزيلندية بضرورة اتخاذ إجراءات ضد (إسرائيل). وأضافت أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية يجب أن يتجاوز مشاكل الحياة اليومية والنقص في المعرفة.

ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية في نيوزيلندا عن وزير الخارجية وينستون بيترز قوله، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة "متى وليس إذا"، مضيفًا أن التركيز الحالي يجب أن يكون على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات في غزة.

#نيوزلندا #الحرب على غزة #الاعتراف بفلسطين #طوفان الأقصى

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