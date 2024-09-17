"الإبادة الجماعيّة" في يومها الـ347.. ليلةٌ مخضّبة بالدّماء في المحافظة الوسطى وغزّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 347 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 41226 شهيدًا و95413 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين آخر التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في القطاع.

وقالت مصادر طبية، إن 40 شهيداً ارتقوا في قصف صهيوني استهدف أنحاء متفرقة في قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين بمنطقة البركة في دير البلح.

وشنّت طائرات الاحتلال أحزمة نارية في بلوك 12 بمخيم البريج، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء عدد من الشهداء جرّاء قصف الاحتلال عدة منازل في بلوك 12 بمخيم البريج، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من انتشالهم.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة الشامي بالقرب من مسجد الصحابة في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال شقة لعائلة "الشوبكي" في شارع الصحابة بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي أرضًا زراعية فارغة بجانب محطة ابو جبه للبترول شرقي مدينة غزة.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال غارة غربي مدينة رفح، وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشاكوش شمال غرب المدينة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح.