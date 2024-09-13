بقيمة 164 مليون دولار.. واشنطن تقر صفقة "مقطورات دبابات" لـ (إسرائيل)

غزة/ فلسطين أون لاين

أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بيع "مقطورات دبابات" ثقيلة ومعدات ذات صلة لاستخدامها في المجال العسكري بقيمة 164.6 مليون دولار لـ "إسرائيل"، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027.

وأفادت "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" الأمريكية في بيان، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2023، أنه تم تقديم الشهادة الضرورية لإبلاغ الكونغرس الأمريكي بقرار البيع.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027، وأن صفقة البيع تشمل آليات مثل مقطورات الدبابات الثقيلة، وقطع الغيار والتَّصليح، وأدوات ومعدات السائقين، والمستندات الفنية، ودعم البرامج اللوجستية.

يُشار إلى، أن الموافقة على هذه الصفقة جاءت تزامنا مع نقاشات حول مطالبات بإطلاق تحقيق مستقل في مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي على يد قناص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن واشنطن نقلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب غزة، بواسطة 500 طائرة نقل و107 سفن، وشملت المعدات العسكرية مركبات مدرعة وذخائر.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مُفقَدٍ، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.