سيناتورة ونائبة يُطالبان بايدن بـ"تحقيق مستقل" في مقتل عائشة نور

واشنطن/ فلسطين أون لاين- الأناضول

دعت السيناتورة الأمريكية باتي موراي، والنائب براميلا جايابال إلى "تحقيق مستقل تحت قيادة الولايات المتحدة" في حادثة مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي، برصاص جنود "إسرائيليين".

جاء ذلك في رسالة، أمس الأربعاء، حملت توقيعهما موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأكدتا فيها ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل عائشة نور.

وأشارت الرسالة المشتركة إلى أن موراي وجايابال لا تريان أن التحقيق الإسرائيلي في الحادث "كافٍ".

وأردفت: "لذلك، نطالب بإجراء تحقيق أمريكي عاجل وشفاف وموثوق وشامل ومستقل تحت قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي".

كما طالبت بتوثيق نتائج التحقيق المستقل الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل واضح وتقديمها إلى عائلة أيغي خطياً.

واستذكرت أسماء مواطنين أمريكيين آخرين قُتلوا سابقًا على يد جنود إسرائيليين، وشددت على أن الناشطة راشيل كوري التي قتلتها جرافة عسكرية إسرائيلية عام 2003 ، عاشت أيضًا في ولاية واشنطن و"قُتلت ظلمًا ودون أي سبب".

والجمعة، قتل الجيش "الإسرائيلي" بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.