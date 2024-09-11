طولكرم / فلسطين أون لاين

ارتقى خمسة شهداء وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، وتم نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهداء هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عامًا)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عامًا)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عامًا)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عامًا)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عامًا).

وأشار الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال تواصل منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باقي المصابين في الموقع المستهدف.

وأفاد بأن قوات الاحتلال تحتجز 5 من طواقمه داخل مخيم طولكرم لأكثر من ساعتين وانقطاع الاتصال بهم.

وحاصرت قوات الاحتلال المستشفى التركي الحكومي في مدينة طوباس وأطلقت النار على كل من يتحرك.

وقامت قوات الاحتلال بعملية إنزال جوي لجنودها، ودهمت منازل وأحياء ونشرت فرق القناصة على أسطح عدد من المنازل وأطلقت المسيرات في سماء المدينة.

وفرضت قوات الاحتلال حظرًا للتجوال على المدينة.

وشهدت مدينة طوباس منذ ساعات فجر اليوم اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها، حيث أعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال على المدينة، رافقها تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق سماء المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وفلسطينية، وإصابة 10 برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة ومخيم طولكرم شمالي الضفة، وذلك بعد تسلل قوات خاصة وسط المدينة، والدفع بتعزيزات عسكرية حاصرت مخيم طولكرم.

كما اقتحمت القوات لاحقا مخيم نور شمس بالمدينة وفرضت حصارًا على مستشفيات المدينة.

ومنذ أمس الثلاثاء، تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية على طولكرم، ملحقةً دمارًا كبيرًا في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم حيث استهدفت قوات الاحتلال أحد مسعفي الجمعية بالرصاص الحي أثناء إسعافه أحد المصابين في مخيم طولكرم.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أنه ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، وثق أكثر من 750 انتهاكًا بحق مهامه الطبية والمرضى والمصابين في مركبات الجمعية في الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات في مخيم طولكرم بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دفع بقوات كبيرة إلى المخيم، معلنا مواصلة عمليته العسكرية التي أطلقها في المنطقة قبل نحو أسبوعين.

