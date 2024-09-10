حماس: استمرار عدوان الاحتلال على طولكرم لن ينجح في تنفيذ "مطامعه الخبيثة"

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن استمرار العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال على طولكرم، لن تثني من عزيمة أبناء شعبنا الصامدين، ولن تزعزع إرادتهم الصلبة وتمسكهم بالمقاومة، كخيار أوحد للتخلص من الاحتلال.

وشددت الحركة، في بيان صحافي، أن بأس المقاومة لن يلين، وسنبقى على عهد الوفاء لدماء الشهداء الزكية، التي تُحتم علينا استمرار العمل المقاوم، وتوجيه الضربات تلو الضربات لهذا المحتل الغاشم.

وأضافت، "إننا إذ نزف شهداء مخيم طولكرم الذيْن ارتقوا هذا اليوم ومن سبقهم من شهداء شعبنا الأبطال، لنؤكد أن بأس المقاومة لن يلين، وأننا سنبقى على عهد الوفاء لهذه الدماء الزكية، التي تحتم علينا استمرار العمل المقاوم، وتوجيه الضربات تلو الضربات لهذا المحتل الغاشم".

وتابعت الحركة، "نحيي صمود وجهاد أهلنا ومقاومينا في محافظات الضفة، وخاصة في طولكرم، ونشد على أيدي أبطال كتائب القسام وكافة فصائل المقاومة الذين لم تمنعهم كل ترسانة الاحتلال العسكرية، من الدفاع عن أبناء شعبنا ومقارعة جنود الاحتلال واستهداف آلياته".

وأكدت، على أن عمليات الاحتلال وعدوانه المتواصل، لن تنجح في تنفيذ مطامعه الخبيثة وآماله المتمثلة بتهجير الضفة الغربية واستمرار مخطط الضم والتوسع الاستيطاني، فشعبنا بصموده وثباته سيفشل كل تلك المؤامرات.

ودعت الحركة، أبناء الضفة الأبية لتصعيد المواجهة ومقارعة الاحتلال، وحالة الغضب المتقدة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، فالضفة كانت وستبقى الشوكة في حلق هذا المحتل، وستحرم هذا الاحتلال ومستوطنيه طعم الأمن والاستقرار، مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.