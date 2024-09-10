"عائلاتٌ كاملة اختفتْ بين الرّمال".. 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة مروّعة بمواصي خان يونس

خان يونس/ فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، مجزرة جديدة باستهدافه خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في القطاع إن فرقه انتشلت 40 شهيدًا و60 جريحًا، مؤكدا أن عمليات انتشال جثث الشهداء ما زالت مستمرة.

كما قال المتحدث باسم الدفاع المدني إن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال جراء القصف، وأضاف بيان للدفاع المدني في القطاع أن "التقديرات تشير إلى أننا أمام واحدة من أبشع المجازر" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طيران الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين.

ولفت إلى أن المتحدث عائلات كاملة اختفت في مجزرة المواصي بين الرمال، بعدما خلّف القصف حفرةً عميقة جدًا بعمق تسعة أمتار.

وتابع، "المشهد مأساوي جداً وأكثر من 20 خيمة اختفت بشكل كامل". لافتًا إلى أن الطواقم لا تمتلك المعدات اللازمة للتعامل مع المجزرة نتيجة العدوان.

وأكد الدفاع المدني أن الاحتلال استهدف منطقة إنسانية صنفها كمنطقة آمنة في دون سابق إنذار.

وأضاف، "التقديرات أننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة".

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال قصف منطقة المواصي بثلاث قنابل ضخمة مستهدفًا خيام النازحين، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا و وإصابة 60 آخرين.