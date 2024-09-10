فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ليلةٌ دامية ومجازر مُتواصلة.. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 340 تواليًا

"عائلاتٌ كاملة اختفتْ بين الرّمال".. 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة مروّعة بمواصي خان يونس

إصابة جنود "إسرائيليين" بعملية دهس قرب الحدود المصرية

هل يمكن القضاء على حركة حماس؟

حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" تنطلق غداً في غزة والشمال.. بهذه المراكز والعيادات

هل يمكن لـ "إسرائيل" فتح جبهة لبنان بـ5 فرق عسكرية؟ خبير عسكري يجيب

"حرب الجنرالات".. توتُّر داخليّ بين قيادة جيش الاحتلال حول الـ "جبهة الثَّامنة" في الحرب

الأمراض الجلديّة تنهش أجساد أطفال غزَّة

في غزة.. مجزرتان ترفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40988 شهيدًا

في عمليتين منفصلتين.. قوات الفجر تستهدف "بيت هلل" بالصواريخ

بالفيديو "عائلاتٌ كاملة اختفتْ بين الرّمال".. 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة مروّعة بمواصي خان يونس

10 سبتمبر 2024 . الساعة 07:34 بتوقيت القدس
...
خان يونس/ فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، مجزرة جديدة باستهدافه خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

 وقال الدفاع المدني في القطاع إن فرقه انتشلت 40 شهيدًا و60 جريحًا، مؤكدا أن عمليات انتشال جثث الشهداء ما زالت مستمرة.

كما قال المتحدث باسم الدفاع المدني إن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال جراء القصف، وأضاف بيان للدفاع المدني في القطاع أن "التقديرات تشير إلى أننا أمام واحدة من أبشع المجازر" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طيران الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين.

ولفت إلى أن المتحدث عائلات كاملة اختفت في مجزرة المواصي بين الرمال، بعدما خلّف القصف حفرةً عميقة جدًا بعمق تسعة أمتار.

وتابع، "المشهد مأساوي جداً وأكثر من 20 خيمة اختفت بشكل كامل". لافتًا إلى أن الطواقم لا تمتلك المعدات اللازمة للتعامل مع المجزرة نتيجة العدوان.

وأكد الدفاع المدني أن الاحتلال استهدف منطقة إنسانية صنفها كمنطقة آمنة في دون سابق إنذار.

وأضاف، "التقديرات أننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة".

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال قصف منطقة المواصي بثلاث قنابل ضخمة مستهدفًا خيام النازحين، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا و وإصابة 60 آخرين. 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مواصي خانيونس #مجزرة في خانيونس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة