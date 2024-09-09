في عمليتين منفصلتين.. قوات الفجر تستهدف "بيت هلل" بالصواريخ

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت قوات الفجر، الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية في لبنان، استهدافها موقع "بيت هلل" العسكري الإسرائيلي بصليتين صاروخيتين، صباح وظهر الاثنين، محققةً إصاباتٍ مباشرة.

وأعلنت قوات الفجر، في بيانين منفصلين، عن تنفيذ عمليات الإطلاق الصاروخي في اتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي، مُشدّدةً على أنّ العمليتين حقّقتا إصاباتٍ مباشرة في الموقع الإسرائيلي.

وأكّدت قوات الفجر أنّ الاستهدافين جاءا في ظلّ تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على أهالي وقرى جنوبي لبنان وفلسطين، ودعماً لصمود أهالي قطاع غزّة، ونصرةً لأهالي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.

يُذكر أنّ الجماعة الإسلامية كانت قد أكّدت مراراً "الاستمرار في التصدي للعدو الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزّة".

كما يُشار إلى أنّ قوات الفجر، قدّمت شهداء عدّة من خلال مشاركتها في التصدّي للعدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والداخل المحتلّ.