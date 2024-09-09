في يومها الـ 339.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 339 على التوالي، حرب "الإ[ادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" العسكري على غزة إلى 40 ألفًا و972 شهيدًا، بالإضافة لـ 94 ألفًا و761 جريحًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 3 شهداء وأُصيب 7 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو هويشل" في شارع الدعوة شمال مخيم النصيرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال مكتب بريد النصيرات في محيط مسجد القسام شمال مخيم النصيرات، وألحقت به دمارًا كبيرًا.

وأطلقت طائرات "الكواد كابتر" نيرانها تجاه منطقة الدعوة شمال شرق النصيرات. كما قصف الاحتلال منزلاً في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال مسجد سعيد صيام في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وارتقت طفلة شهيدة جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "المبيض" في شارع البشير بمنطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفجر اليوم، أطلقت زوارق الاحتلال البحرية القذائف بكثافة تجاه غرب بيت لاهيا.

يتبع..