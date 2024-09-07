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"الرِّسالة القادمة بيد نتنياهو".. القسَّام تنشر تسجيلاً يحذِّر من مصير باقي الأسرى "الإسرائيليِّين" لديها

07 سبتمبر 2024 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم السبت، مقطعًا مصورًا مرفقًا بصور  الأسرى "الإسرائيليين" الذين قتلوا في غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وتضمن التسجيل المصورالذي بثته القسام، تحذيرًا من المصير الذي ينتظر باقي الأسرى الإسرائيليين تحت عنوان "إفراج بصفقة…أم قتل بقصف".

يأتي ذلك تزامنًا مع تظاهرة ضخمة للمستوطنين في "تل أبيب"؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى بغزة.

يتبع..

 

#الأسرى #الاحتلال #القسام

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