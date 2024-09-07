تعليمات لسكان مستوطنات الجليل بالبقاء قرب الملاجئ

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت، السبت، بإن تعليمات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمستوطنين من سكان مستوطنات الجليل بالبقاء قرب الملاجئ.

وفي بيان لهان قالت ما تُسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات سهل الحولة البقاء قرب مناطق محمية خشية تجدد القصف واختراق مسيرات.

جاء ذلك مع إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنات الجليل الأعلى صباح اليوم، واستمرار حالة القصف والقصف المتبادل.

رصد 30 صاروخا

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وقالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن الصواريخ التي جرى إطلاقها من لبنان استهدفت مستوطنة جبل ميرون شمال (إسرائيل).

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد دوت صباح السبت صفارات الإنذار في مستوطنة ماتات وجبل ميرون بالجليل الأعلى، للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية.

المصدر / فلسطين أون لاين