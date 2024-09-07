إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وقالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن الصواريخ التي جرى إطلاقها من لبنان استهدفت مستوطنة جبل ميرون شمال إسرائيل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد دوت صباح السبت صفارات الإنذار في مستوطنة ماتات وجبل ميرون بالجليل الأعلى، للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية.

وفي الوقت ذاته أفاد "حزب الله" باستهداف قاعدة جبل نيريا العسكرية الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا.

ردا على الاعتداءات

وتابع أن ذلك جاء "ردًا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون".

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح على حسابه بمنصة إكس إنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة متات (بالجليل الأعلى) مع إطلاق نحو 30 قذيفة من لبنان، زاعما أنها سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

ونوه البيان إلى طائرات الاحتلال الحربية هاجمت مساء أمس (الجمعة)، منصة إطلاق تابعة لتنظيم حزب الله في منطقة ياطر (قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية) جنوب لبنان خلال الليلة الماضية.

ولم يعلق "حزب الله" بشكل فوري على إعلان الجيش الإسرائيلي مهاجمة منطقة "ياطر".

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المصدر / فلسطين أون لاين